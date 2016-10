Kfz-Ausbildung bleibt in NRW beliebt

Die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker ist in Nordrhein-Westfalen weiterhin attraktiv. Bis zum Stichtag 30. August 2016 wählten ihn 3.491 junge Menschen.

Die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker erfreut sich in Nordrhein-Westfalen weiterhin großer Beliebtheit; Foto: Verband des Kfz-Gewerbes NRW

Die Anforderungen haben sich laut dem Verband des Kfz-Gewerbes NRW in diesem Arbeitsfeld in den letzten Jahren allerdings deutlich gewandelt. Statt mit ölverschmierten Händen im Blaumann Schrauben anzuziehen, erfordere die heutige Arbeit am Fahrzeug immer größere Detailkenntnisse auf den Gebieten der Mess- und Diagnosetechnik.

Mit der Neuordnung des Berufsbilds im August 2013 und seiner Gliederung in fünf Ausbildungsschwerpunkte wurde dieser Entwicklung rechtzeitig Rechnung getragen. So könne NRW im Schwerpunkt Motorradtechnik bereits heute auf einen deutlichen Zuwachs an abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen gegenüber 2015 blicken.

Im Vergleich mit anderen Gewerken sei die Kfz-Branche damit gut aufgestellt und müsse sich um die gewerblichen Ausbildungszahlen damit keine Sorgen machen. Das Kfz-Gewerbe NRW geht davon aus, dass Ende 2016 das Vorjahresniveau von 3.633 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen zum Kfz-Mechatroniker wieder erreicht wird.