Christina Schall stylt sich beim PLW an die Spitze

Christina Schall (Mitte) sicherte sich den Bundessieg beim PLW der Friseure. Das Podium komplettieren Estelle Ketterer (l.) und Anna-Lena Reißner (r.); Foto: ZV Friseurhandwerk

Mit einem Vorsprung von 20 Punkten sicherte sich Christina Schall (Ausbildungsbetrieb: Frisör Schall, Metzingen) den Sieg beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW) der Friseure. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks kürte die junge Baden-Württembergerin im Rahmen der Fachmesse "Haare 2016" in Nürnberg zur Newcomerin des Jahres. Mit 874 Punkten belegte Anna-Lena Reißner aus Bayern (Ausbildungsbetrieb: Intercoiffeur Zeitlmann, Donauwörth) den zweiten Platz.

Einen spannenden Kampf um den dritten Rang lieferten sich Estelle Ketterer aus Rheinland-Pfalz (Ausbildungsbetrieb: Der Haarmeister, Zeiskam) und Anastasia Zerva aus NRW (Ausbildungsbetrieb: K&S Hairteam, Bonn). Am Ende machten zwei Zähler den Unterschied. Estelle Ketterer konnte im Rahmen des Wettkampfes 838 Punkte sammeln. Anastasia Zerva kam auf 836 Punkte.

Das Teilnehmerfeld komplettieren Nathalie Jörke aus Sachsen-Anhalt Ausbildungsbetrieb: Wischalla Biosthetique Coiffeure, Wimmelburg), deren 827 Punkte für den fünften Platz reichten. Drei Punkte dahinter landete Marina Toborg aus Niedersachsen (Ausbildungsbetrieb: Friseur Toborg, Lamstedt) mit ihren 824 Punkten auf den sechsten Platz. Der siebte, achte und neunte Rang gingen an Lisa-Maria Conteduca aus Schleswig-Holstein (Ausbildungsbetrieb: Frisör Josupeit, Lübeck), Linda Geißler aus Sachsen (Ausbildungsbetrieb: Directors Cut – Friseur & Academy, Dresden) bzw. Denise Lindenblatt aus Hessen (Ausbildungsbetrieb: Daniela Klimmey – Mein Friseur, Wanfried).

Das ist der PLWAls beste Friseur-Prüflinge ihrer Innung haben die neun Teilnehmerinnen im Vorfeld auf Kammer- und Landesebene überzeugt, um sich schließlich dem Bundesentscheid zu stellen. Dabei warteten echte Herausforderungen auf sie: ein Damen-Trendlook mit Frisurenstyling am Medium, ein Herren-Trendlook mit modischem Styling am Medium sowie eine Hochsteckfrisur mit eingearbeiteten Haarteil am Medium.