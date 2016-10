Patrick Esper fertigt die beste Pokémon-Brille

Der Praktische Leistungswettbewerb der Augenoptiker stand in diesem Jahr unter den Motto "Pokémon Go". Patrick Esper aus Rheinland-Pfalz wurde Bundessieger.

Foto: ZVA/Suburban Productions

Vom 18. bis 21. Oktober nahmen die besten Nachwuchs-Augenoptiker aus zwölf Bundesländern am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW) sowie am Wettbewerb "Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten" teil. Austragungsort war das Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Augenoptikerinnung des Landes Brandenburg in Rathenow.

Erster Bundessieger wurde Patrick Esper aus Rheinland-Pfalz (Ausbildungsbetrieb: Fielmann, Mayen), der sich mit seiner Pokémon-Brillenfassung gleichzeitig den Sieg im Wettbewerb "Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten" sichern konnte. In beiden Wettbewerben erreichte er laut dem Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) die selten vergebene Bestnote "sehr gut". Zweite Bundessiegerin wurde Jenny Zemann aus Hamburg (Ausbildungsbetrieb: Fielmann, Hamburg). Felix Schiller aus Schleswig Holstein belegte den dritten Platz (Ausbildungsbetrieb: Fielmann, Neumünster).

Siegerbrille wird in Münster ausgestellt

Die gefertigten Pokémon-Brillenfassungen zeigten kreativ dargestellte Spielszenen oder auch das Lieblings-Pokémon bis ins kleinste Detail. Die Siegerbrille von Patrick Esper wird auch bei der gemeinsamen Abschlussveranstaltung aller Handwerksberufe mit Ehrung der Bundessieger im Messe- und Kongresszentrum Halle Münsterland am 10. Dezember präsentiert. Beim PLW der Augenoptiker müssen die Teilnehmer zu einem bestimmten Motto eine Brillenfassung entwerfen, die nicht nur tragbar und verglasbar, sondern auch handwerklich besonders gut ausgeführt sein soll.

Das ist der PLW"Ich bin beeindruckt, wie kreativ und auf welch hohem handwerklichen Niveau die jungen Leute das diesjährige Motto umgesetzt haben", so Rainer Hankiewicz. Das Vorstandsmitglied und der Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses beim ZVA führte zusammen mit Jörg Kranz von Fricken, Mitglied des Berufsbildungsausschusses und Johannes Haerkötter, Augenoptikermeister aus Potsdam, die Bewertung durch.