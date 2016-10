Amanda Weis gewinnt den PLW der Kürschner

Charles Ahlefeld (l.), Mitglied des Prüfungsausschusses, und Matthias Geignetter (r.), Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses, gratulieren den drei Siegerinnen. Amanda Weis (M.) wurde Bundessieger. Lisa-Marie Thamm (2.v.l.) belegte den zweiten Platz. Rang drei ging an Chantal Bechteler (2.v.r.); Foto: Zentralverband des Kürschnerhandwerks

Drei Teilnehmerinnen konnten sich als Landessiegerinnen für den "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" im Kürschnerhandwerk in der Berufsschule in Fürth qualifizieren. Die Aufgabengebiete reichten von Materialkunde oder Berechnung der Fellanzahl für Flächen bis zum kleinen Designteil einer Schalvariante. Dabei sollte der Schal als Hingucker zu einer kurzen, sportlich zu gestaltenden Jacke passen. Ein umfangreiches Sortiment an Fellmaterial sowie Leder und Stoffe konnten dafür genutzt werden, welche vom Berufsbildungsausschuss bereitgestellt wurden.

Die Teilnehmerinnen trennen nur wenige Punkte

Die Ergebnisse waren alle auf hohem Niveau, so der Zentralverband des Kürschnerhandwerks. Über die Plätze eins bis drei entschieden nur wenige Punkte. Den Bundessieg konnte Amanda Weis (Ausbildungsbetrieb: Kürschner Mayer, Wangen) aus Baden-Württemberg erringen. Den zweiten Platz sicherte sich Lisa-Marie Thamm (Ausbildungsbetrieb: Pelz Adrian, Köln) aus Nordrhein-Westfalen. Sie konnte sich auch über den Sieg im Wettbewerb "Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten" freuen. Das Podium komplettiert Chantal Bechteler (Ausbildungsbetrieb: Atelier Geppert, Kempten) aus Bayern.

Das ist der PLWAlle drei Teilnehmerinnen konnten sich über Geldpreise als Anerkennung der guten gezeigten Leistungen freuen. Amanda Weis und Lisa-Marie Thamm werden das Kürschnerhandwerk bei der zentralen Festveranstaltung aller Bundessiegerinnen und Bundessieger am 10. Dezember in Münster vertreten.