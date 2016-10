Thilo Bernoteit siegt beim Jubiläums-PLW

Die PLW-Sieger des Bestatterhandwerk: Thilo Bernoteit, Roman Mathes und Tina Dallmeier; Foto: Bundesverband Deutscher Bestatter

Acht Landessieger haben sich in diesem Jahr der Aufgaben beim "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" im Bestatterhandwerk gestellt. Es galt, ein Konzept einschließlich eines Zeit- und Kostenplans für einen Tag der offenen Tür zum 100-jährigen Firmenjubiläum zu erstellen. Vorgesehener Programmpunkt dabei war ein Vortrag zum Thema "Abschied nehmen ist nie leicht – Trauerbewältigung bei Kindern und Jugendlichen", welcher zusätzlich vorzubereiten und zu halten war. "Alle Teilnehmer lösten die anspruchsvolle Prüfungsaufgabe sehr engagiert und mit fundiertem Fachwissen", so der Bundesverband Deutscher Bestatter (BDB).

Der Bundessieger fährt zur Abschlussfeier

Erster Bundessieger wurde Thilo Bernoteit (Ausbildungsbetrieb: Bestattungshaus Pehmöller GmbH, Lüneburg) aus Niedersachsen. Roman Mathes (Ausbildungsbetrieb: Gerstner Bestattungsinstitut, Pforzheim) aus Baden-Württemberg belegte den zweiten Platz. Tina Dallmeier (Ausbildungsbetrieb: Gnoth Bestattungen, Maintal) aus Hessen kürte die Jury als dritte Bundessiegerin.

Der Erstplatzierte des PLW, Thilo Bernoteit, wird die Bestattungsbranche bei der Schlussfeier des Leistungswettbewerbs am 10. Dezember in Münster repräsentieren.

Stephan Neuser beglückwünschte die Gewinner zu den herausragenden Leistungen. Der Generalsekretär des BDB überreichte ihnen neben einer Ehrenurkunde je einen Gutschein im Wert von 300 Euro, 200 Euro bzw. 100 Euro sowie das Buch "Der letzte Str(e)ich – Karikaturen zu Tod und Bestattung".

Auch die Plätze vier bis acht gingen nicht leer aus. Als Landessieger bekamen Miriam Ocak (Ausbildungsbetrieb: Trauerhilfe Olaf Stier, Nürnberg) aus Bayern, Kathleen Gädke (Ausbildungsbetrieb: Bestattungsinstitut Klaus Gädke KG, Pritzwalk) aus Brandenburg, Elisa Pilzuhn (Ausbildungsbetrieb: Rehberg Bestattungen, Ribnitz-Damgarten) aus Mecklenburg-Vorpommern, René Roitsch (Ausbildungsbetrieb: Beerdigungsinstitut Giesler, Kreuztal) aus Nordrhein-Westfalen und Pascal Hammer (Ausbildungsbetrieb: Dall Bestattungen, Schönkirchen) Schleswig-Holstein als besondere Anerkennung ihrer Leistung durch den BDB eine Urkunde und einen Bluetooth-Lautsprecher überreicht.

Den Prüfungsausschuss bildeten Antje Körner (Bestattungshaus Körner GmbH, Walsrode), Werner Kentrup (Bestattungshaus Hebenstreit und Kentrup GmbH, Bonn) und Antje Bisping (Bundesverband Deutscher Bestatter, Düsseldorf) als Vorsitzende.