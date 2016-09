Bereit für die EuroSkills in Göteborg

Fachlich fit und voll motiviert geht es für Team Germany auf die Zielgerade zu den Europameisterschaften der Berufe, EuroSkills 2016 im schwedischen Göteborg; Foto: WorldSkills Germany/Frank Erpinar

Stuckateur David Reingen, Gesundheitsbetreuerin Sophia Warneke, SHK-Anlagenmechaniker Lukas Bauer oder das Mechatroniker-Duo Michael Pfleger und Peter Kreuzer gehören zum Team Germany für Göteborg. Sie haben sich als Beste in ihren Berufen in Deutschland durchgesetzt, sind Fachkräfte und nicht älter als 25 Jahre.

Ausscheide, Trainingslager und Vergleichswettkämpfe liegen hinter ihnen, weitere Übungseinheiten mit ihren Ausbildern und Experten folgen noch. Doch die Spannung ist jetzt schon hoch: Nur noch wenige Wochen, dann trifft sich die berufliche Elite Europas im schwedischen Göteborg. Zum fünften Mal finden die EuroSkills, die Europameisterschaften der Berufe, statt. Rund 500 Teilnehmer aus 30 europäischen Ländern und Regionen werden in 35 verschiedenen Berufen vom 1. bis 3. Dezember ihr Können zeigen.

Das Team von WorldSkills Germany und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks geht mit 22 jungen Fachkräften in 16 Einzel- und 3 Teamwettbewerben an den Start. Die Hälfte der Teilnehmer kommt aus dem Handwerk, die andere aus Industrie und Dienstleistungsbereich. Die deutsche EuroSkills-Delegation umfasst rund 50 Teilnehmer, Experten und Offizielle.

Top-Leistung aus Lille soll wiederholt werden

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich für das Treffen der europäischen Berufe-Champions einiges vorgenommen. "Bei den letzten europäischen Titelkämpfen 2014 im französischen Lille hatte unser Team mit fünf Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen sowie zwei "Medallion for Excellence" Platz 4 in der Nationenwertung errungen. Eine Top-Leistung, die wir gern wiederholen möchten", formuliert Hubert Romer, Geschäftsführer WorldSkills Germany und Präsident WorldSkills Europe, das Ziel.

Nicht nur die Platzierung zählt

Viel wichtiger als eine gute Platzierung sei aber auch, dass sich jeder einzelne Teilnehmer belohnt sehe für seine Anstrengungen und Leistungen in der Qualifizierung und beim Training. "Es zählt auch, dass unsere jungen Fachkräfte ihr Potenzial im Wettbewerb abrufen und sich in starken Teilnehmerfeldern beweisen", so Romer. Für jeden Einzelnen verbinde sich mit einem Start bei einem internationalen Wettbewerb wie den EuroSkills ein unvergessliches Erlebnis und die Chance, angeeignetes Können als Karriereschub zu nutzen. "Denn: Solche versierten Fachkräfte wie unsere EM-Teilnehmer werden in Industrie, Handwerk und Dienstleistungsbereich händeringend gesucht. Einmal mehr zeigt sich: WorldSkills wirkt!"