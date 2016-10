Unbeschwert Neues gelernt

Steinmetzin und Restauratorin des Handwerks Tanja Pinkale bei der Arbeit: Am vollständig gereinigten Tympanonfeld des Michaelportals am Nordquerhaus des Kölner Doms rekonstruiert sie einen Profilverlauf, der im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist; Foto: Inga Geiser

Köln und der Dom – das gehört untrennbar zusammen. Doch was wäre das Wahrzeichen der Rheinmetropole ohne die vielen kompetenten Handwerker, die emsig an ihm arbeiten, damit er noch weitere 700 Jahre steht? Tanja Pinkale ist eine von ihnen. Die gelernte Steinmetzin hat sich zur Restauratorin im Handwerk fortgebildet. Finanziert wurde der Lehrgang über das Weiterbildungsstipendium. So hilft die Förderung des Bundesbildungsministeriums, die sie über die Handwerkskammer erhalten hat, indirekt dabei mit, ein Stück Weltkulturerbe zu erhalten.

Tanja Pinkale wollte schon immer ins Handwerk. Gute Vorbilder hat sie in der eigenen Familie. Ihre Mutter ist Schreinerin, der Bruder Dachdecker. Den entscheidenden Tipp, sich für ein Schulpraktikum als Steinmetzin bei der Dombauhütte zu bewerben, bekommt sie von ihrem Opa, einem Ur-Kölner: "Dat es kölsch, dat es jod, do kannst do nix falsch machen." Sie ruft an, wird sofort als Praktikantin genommen, sehr zur Überraschung der Gymnasiastin. "Die Arbeit hat mir so gut gefallen, dass ich quasi hier hängengeblieben bin", blickt sie lachend zurück. Erst macht sie noch das Abitur. Danach fängt die junge Frau als Auszubildende in der Dombauhütte an.

Jeden Tag gibt es etwas Neues zu erleben

Für Tanja Pinkale ist Stein nicht nur kalt und grau. "Es ist ein unheimlich komplexer Werkstoff, der vollkommen unterschiedlich bearbeitet und verwendet werden kann, immer andere Ursachen für Verwitterungs- oder Schadensbilder aufweist", referiert die junge Handwerkerin. Genauso vielseitig wie das Material sind die Tätigkeiten in der Dombauhütte und in der Restaurierungswerkstatt. Die Arbeiten der verschiedenen Gewerke greifen ineinander. "Hier zu arbeiten ist toll, weil man jeden Tag etwas Neues und Spannendes erlebt", sagt die 26-jährige Steinmetzin begeistert.

Ihre Ausbildung schließt Tanja Pinkale überaus gut ab – mit einer Eins, als Kammersiegerin. Den Brief der Handwerkskammer zu Köln, dass sie damit für das Weiterbildungsstipendium infrage käme, brauchte sie schon gar nicht mehr zu öffnen. "Ich hatte mich schon vorher darum beworben, als meinem Ausbilder und mir klar geworden war, dass es von den Noten her passen würde", erinnert sie sich. 6.000 Euro hat ihr die Handwerkskammer zur Verfügung gestellt.

Bis auf einen kleinen Rest alles aufgebraucht

Mit dem Zuschuss konnte Tanja Pinkale in erster Linie die Fortbildung zur Restauratorin im Handwerk finanzieren, die sie berufsbegleitend auf Schloss Raesfeld besucht hat. Zwischendurch hat sie außerdem einen Sprach- und Zeichenkurs belegt. "Da das Stipendium neben den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren auch die Kosten für Fahrten, Unterbringung und Arbeitsmittel abdeckt, habe ich bis auf einen kleinen Restbetrag alles ausgeschöpft."

Das Weiterbildungsstipendium hat ihr dabei geholfen, den Horizont zu erweitern. "Ich habe mich bewusst damit auseinandergesetzt, wohin ich mich beruflich entwickeln möchte, und konnte mich dann unbeschwert von finanziellen Zwängen umschauen, welche Fortbildung mir dies ermöglicht", erklärt Tanja Pinkale. Ein weiterer Pluspunkt: In jedem Lehrgang hat die junge Steinmetzin neue Kontakte geknüpft und sich ein Netzwerk aufgebaut. Sie ist sehr dankbar dafür, dass die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung und das Bundesbildungsministerium sie finanziell unterstützt haben. "Ohne das Weiterbildungsstipendium hätte ich mir die Fortbildung zur Restauratorin im Handwerk nicht leisten können."

Text: Bernd Lorenz/Foto: Inga Geiser