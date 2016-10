Kontakte und kostenlose Beratung für Gründer

Der Gründergipfel in Köln, der am 4. November stattfindet, ist eine ideale Gelegenheit für Jungunternehmer und Gründerinteressierte, sich kostenlos beraten zu lassen und Kontakte zu knüpfen. (Foto: 123rf)



Experten der Startercenter NRW, der Förderbanken NRW.Bank und des Bundeswirtschaftsministeriums stehen für Beratungen rund um die Themen Existenzgründung und Unternehmenswachstum zur Verfügung. Viele weitere Akteure aus der nordrhein-westfälischen und bundesdeutschen Gründerlandschaft ergänzen das Informations- und Beratungsangebot. Die Teilnehmer können sich dabei vor Ort zu allen Phasen der Gründung beraten lassen – von der ersten Idee bis zu den ersten Geschäftsjahren.



Veranstalter des Gründergipfel NRW 2016 am 4. November in Köln sind das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium gemeinsam mit der NRW.BANK und dem Bundeswirtschaftsministerium. Die Teilnahme am Gründergipfel NRW 2016 in der XPost in Kön ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



