Gründergipfel NRW am 4. November

Am 4. November findet in Köln der Gründergipfel NRW statt. Gründer und Gründungsinteressierte können sich dort von Experten beraten lassen.

Beim Gründergipfel geht es um die Themen Existenzgründung und Unternehmensentwicklung (Foto: 123rf)

Ob Beratung bei der Social-Media-Strategie, Speed-Dating mit Fachleuten oder ein Pitch-Training vor Experten – diese und weitere Programmpunkte finden Besucher auf dem Gründergipfel NRW am Freitag, 4. November, von 9.30 bis 16 Uhr in der XPOST in Köln. Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich an Gründer und Gründungsinteressierte. Vor Ort informieren und beraten Experten des Wirtschaftsministeriums NRW, der NRW.Bank, der Startercenter NRW und des Bundeswirtschaftsministeriums rund um die Themen Existenzgründung und Unternehmensentwicklung. Weitere Akteure aus der nordrhein-westfälischen und bundesweiten Gründerlandschaft ergänzen das Angebot.

Wirtschaftsminister Garrelt Duin und Eckhard Forst, designierter Vorstandsvorsitzender der NRW.Bank, eröffnen die Veranstaltung. Keynote-Speaker ist der Erlebnis-Unternehmer Jochen Schweizer. Er spricht zum Thema Mut, Unternehmertum und über die Höhen und Tiefen seines Lebens. Anschließend können sich die Besucher bei über 20 Ausstellern oder in verschiedenen Fachforen zu unterschiedlichen Aspekten der Unternehmensgründung informieren und beraten lassen – von der Businessplanerstellung bis hin zur Social-Media-Strategie. Darüber hinaus haben sie die Chance, sich selbst einzubringen: Beim Pitch-Training können sie ihre Ideen von einem Expertengremium bewerten lassen. Das Speed-Dating gibt die Gelegenheit, in kurzer Zeit mit ausgewiesenen Fachleuten in Kontakt zu kommen.

Weiteren Informationen und Anmeldung: gruendergipfel.nrw.de

Foto: 123rf