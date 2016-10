Nahles plant Anspruch auf befristete Teilzeit

Foto: 123rf

Überstunden sind in Deutschland an der Tagesordnung: Vollzeitbeschäftigte arbeiten mit durchschnittlich 43,5 Wochenstunden rund fünf Stunden länger als vertraglich vereinbart. Die durchschnittliche Arbeitszeit schwankt je nach Branche zwischen 35 und 42 Stunden, der Mittelwert liegt bei 38,6 Stunden. Trotzdem sind 91 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Arbeit.



Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat Mitte Oktober den ersten umfassenden Arbeitszeitreport Deutschland vorgestellt. Er soll künftig alle sechs Jahre erstellt werden. Mit dem Bericht soll nicht nur die vertragliche Arbeitszeit in Deutschland aufgezeigt werden, sondern vor allem die tatsächliche Arbeitszeit. Und es ging um die Frage, wie die Arbeitszeit von den Beschäftigten beeinflusst wird.

Wunsch und Wirklichkeit klaffen noch auseinander

Immerhin: Viele Menschen seien trotz der Überstunden durchaus zufrieden mit der Dauer ihrer Arbeitszeit; und viele schätzen die Möglichkeiten, selbst zu bestimmen, wann und wie sie die Arbeit in den Alltag integrieren, heißt es in dem Report. Aber es gibt auch noch viele traditionelle Modelle, etwa lange Arbeitszeiten oder Schichtsysteme. Das Handwerk und in der Industrie hätten die längsten Arbeitszeiten und hier werde vergleichsweise wenig Teilzeit angeboten.



"Arbeitszeitwünsche und die Wirklichkeit klaffen noch oft sehr auseinander. Beides miteinander so gut und weit wie möglich in Einklang zu bringen, wird durch den Wandel der Arbeitswelt eine zunehmend größere Herausforderung", sagte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles bei der Präsentation des Arbeitszeitreport 2016.



Der Bericht zeige zudem, dass gerade viele Frauen nach einer Phase der Teilzeit gern wieder länger arbeiten würden, ihnen dies aber zu oft nicht ermöglicht wird. Nahles will nun im Herbst einen Gesetzentwurf einbringen, der den Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit vorsieht.

Das sind die zentralen Aspekte des Arbeitszeitreports 2016: