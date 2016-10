Maler und Lackierer ist GründerChampion NRW

Halil Azap ist Gründerchampion 2016 für NRW

Halil Azap stammt aus der Türkei und kam in jungen Jahren ins Ruhrgebiet. Aus seiner Heimat hatte er bereits einen Berufsabschluss als Installateur, der in Deutschland jedoch nicht anerkannt wurde. Als Bauhelfer arbeitete er in einem Betrieb, der Fassadensanierungen und Stuckarbeiten ausführte.



Nach einigen Jahren der konstanten praktischen Weiterbildung im Berufsleben besuchte der Maler und Lackierer die Abendschule, wurde Fachkaufmann und interessierte sich für die Selbstständigkeit. Mit Mitte vierzig wurde sein Traum wahr und er gründete 2013 das eigene Unternehmen, den Azap Fachbetrieb in Rösrath südöstlich von Köln im Rheinisch-Bergischen Kreis.



Angefangen als Einzelkämpfer mit einer Teilzeit-Sekretärin kam der erste größere Auftrag und er stellte mehrere Mitarbeiter ein. Diese setzen mit ihm alle Arbeiten im Rahmen der Fassadendämmung um. Besonders wichtig ist ihm dabei ein freundliches Arbeitsklima und ein wertschätzender Umgang mit den mittlerweile 16 Mitarbeitern.

"Deutschland ist auch ein guter Ort für Gründer"

Halil Azap: "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung als GründerChampion! Ich wollte schon lange mein eigener Chef sein, auf diesem Weg gab es Hindernisse und auch Krisen. Und doch: Man sagt ja immer, dass Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist, ich finde, dass man gar nicht erst so weit reisen muss, für mich ist Deutschland ebenfalls ein guter Ort. Dass ich den GründerChampions-Preis für Nordrhein-Westfalen entgegennehmen darf, verdanke ich aber nicht nur meiner Ausdauer, sondern vor allem meiner Frau, die mich immer unterstützt hat."



Azap erhält 1.000 Euro als Preisgeld. Außerdem qualifiziert sich das Unternehmen automatisch für den Bundessieg, der mit weiteren 9.000 Euro dotiert ist und auf einer Gala im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin vergeben wird. Zudem wird vom Auditorium ein Publikumspreis (5.000 Euro) vergeben.

Hintergrund

Der Titel "GründerChampion" ist eine Qualitätsauszeichnung für junge Unternehmen.

Die GründerChampions 2016 wurden von einer Jury mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, Landesförderinstituten sowie Industrie- und Handelskammern ausgewählt.

Bewertet wurden die Geschäftsideen nach ihrem Innovationsgrad, ihrer Kreativität und der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung.

Maßgeblich für die Auszeichnung war auch, wie umweltbewusst die Umsetzung erfolgte und ob Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen oder erhalten wurden.

Unternehmen aller Branchen ab dem Gründungsjahr 2011 konnten sich bewerben.

Quelle und Foto: KfW / deGUT