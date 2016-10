Warum nicht einmal auf einer Messe im Ausland ausstellen? Das BMWi will 2017 vor allem kleine und mittlere Unternehmen mit 239 Gemeinschaftsständen auf Messen in rund 50 Ländern unterstützen.

Der deutsche Gemeinschaftsstand auf der Messe IMEX America in Las Vegas. Foto: AUMA

Das Auslandsmesseprogramm 2017 steht jetzt fest, das meldet der Messeausschuss der deutschen Wirtschaft Auma. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) stellt dafür rund 44 Millionen Euro zur Verfügung.

An den German Pavillions beteiligen

Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen sollen sich auf den Gemeinschaftsständen unter der Dachmarke "made in Germany" zu günstigen Konditionen an den Messen im Ausland zu beteiligen. Auf den sogenannten German Pavilions werden die Aussteller organisatorisch und technisch unterstützt. Das Bundeswirtschaftsministerium ermöglicht das in Kooperation mit dem Messeausschuss Auma.

In diesen Ländern gibt es Messebeteiligungen:

87 Beteiligungen werden in Süd-Ost- und Zentralasien organisiert, darunter 45 in China, einschließlich Hongkong.

organisiert, darunter 45 in China, einschließlich Hongkong. Weitere wichtige Zielregionen für deutsche Messebeteiligungen sind die europäischen Länder außerhalb der EU (46), darunter 34 in Russland, sowie der Nahe und Mittlere Osten (45) und Nordamerika (23).

(46), darunter 34 in Russland, sowie der Nahe und Mittlere Osten (45) und Nordamerika (23). Lateinamerika ist mit 17 und Afrika mit 16 Messebeteiligungen vertreten.

ist mit 17 und Afrika mit 16 Messebeteiligungen vertreten. Eine merkliche Steigerung mit 15 geplanten Messebeteiligungen verzeichnet der Iran.

Die Messen im Auslandsmesseprogramm 2017 sind in der Auma-Messedatenbank veröffentlicht.

Foto: Auma