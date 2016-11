Meisterin der Verwandlung

Raumausstattermeisterin Sarah Tiefenberg ist begeistert von ihrem Beruf und will für echte Handwerksqualität werben. (Foto: Inga Geiser)



Sarah Tiefenberg macht Träume wahr – von der perfekt eingerichteten Wohnung oder dem geretteten Lieblingssofa. Ihr Gesicht strahlt, wenn sie von ihrem Beruf erzählt, die Ausrichtung von Sprungfedern erklärt oder den Einfluss von Vorhängen auf die Raum-Akustik. Die Raumausstattermeisterin berät Kunden bei der Einrichtung ihrer Wohnungen oder Büroräume, polstert Sofas oder Sessel, restauriert antike Stücke, sorgt für Bodenbeläge und Fensterdekorationen und hat auch Sonnenschutz-Lösungen im Angebot.



Die Leidenschaft war von Anfang an da: Ihre Ausbildung bestand Tiefenberg mit Bestnoten, beim praktischen Leistungswettbewerb siegte sie auf Kammer- und Landesebene und für ihre Meister-Prüfungsarbeit holte sie 2008 den Kreativpreis. "Ich war zielstrebig", sagt sie. Nach einer Schwangerschaftsvertretung beim Westdeutschen Rundfunk hat sie sich 2008 selbstständig gemacht, mit der Option, den WDR als Kunden zu behalten. Er beauftragt sie noch heute.

Selbst genähte Vorhänge und Kissenbezüge

In einer Doppelgarage habe sie damals angefangen, erinnert sich Tiefenberg. Besuche von Kunden waren da nicht möglich. Heute teilt sie sich mit einem Möbelanbieter eine geräumige, lichte Werkhalle. Unten hat sie ihre Polsterei eingerichtet und den Showroom für die Kunden mit Stoff- und Teppichmustern, Dekorationskissen und Sonnenschutzmodellen. Über eine Eisentreppe gelangt man ins Atelier, in dem Tiefenberg Kissenbezüge und Vorhänge noch selber zuschneidet und näht.



Von hier oben kann sie die ganze Halle mit den weißen Wänden und spitz zulaufenden Oberlichtern überblicken. Einst hat sie einem Stahlwerk als Lager gedient, und während des Zweiten Weltkriegs sollen hier Waffen und Munition hergestellt worden sein, erzählt Tiefenberg. Jetzt bildet der Industriebau die reizvolle Kulisse für Tiefenbergs Kreationen: einen überdimensionalen bunten Stoffrucksack, der wie eine Installation im Raum hängt, und ihren Lieblingssessel. Der thront mit seinen Polstern in Karibik-Blau auf einem Podest neben dem Eingang. Vor drei Jahren hat sie ihn neu gepolstert, den Lack vom Holz abgekratzt und geölt. Seitdem ist er zum Markenzeichen von WERKStoff Raumausstattermeisterin Sarah Tiefenberg, wie ihr Unternehmen heißt, geworden. Sie verleiht ihn schon mal an befreundete Boutiquen in Ehrenfeld, wo er im Schaufenster für Furore sorgt.

Gute Vernetzung in Ehrenfeld

In dem Kölner Kreativviertel ist Tiefenberg gut vernetzt. "In Ehrenfeld gibt es eine schöne Energie", sagt sie. "Man unterstützt sich gegenseitig." Sie beteiligt sich an Aktionen wie der "Ehrenfelder Ehrenrunde", bei der Cafés, Galerien und Geschäfte an einem Tag Besucher mit Events und Musik anlocken, oder an dem Markt "Lieblingsorte Ehrenfeld", der auf dem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs stattfindet. Auch auf dem letzten Stadtteilfest war Sarah Tiefenberg vertreten: Sie hat sich mit einem befreundeten Schuhmacher, einem Tischler und einem Zweiradmechaniker zur "Meistermeile" zusammengeschlossen. "Wir sind alle Feuer und Flamme für unser Handwerk und stolz darauf, Meister zu sein", erklärt sie. Viele Besucher seien begeistert gewesen vom Gemeinschaftsstand. Tiefenberg hat mit ihrer Auszubildenden dreieckige Kissen genäht und Knöpfe hergestellt. Im Anschluss an das Wochenende sind bereits erste Aufträge eingegangen. "Die Meistermeile wird bleiben", versichert Tiefenberg. Weitere Aktionen seien geplant.



Ihr Kundenstamm ist gemischt, sagt die 34-Jährige. Es gäbe ältere Leute, die alle paar Jahre Sessel und Sofas neu beziehen ließen, aber auch junge Familien, die im ersten Eigenheim alles perfekt haben wollten. Manch einer erfülle sich den Wunsch nach der idealen Sitzecke, andere wollten ein altes Erbstück auf Vordermann bringen lassen. Sie liebt vor allem das Polstern, sagt sie. Einen Blick ins Innere eines alten Stückes zu werfen, sei wie auf Zeitreise zu gehen, weil man sehen könne, wie früher gearbeitet worden ist. Sie sei schon auf alte Stempel gestoßen, Zeichen dafür, dass ein Sofa im 19. Jahrhundert mit der Eisenbahn transportiert worden sei. "Polstern kann nicht jeder", nennt sie einen weiteren Grund für ihre Vorliebe. "Man muss viele Kniffe kennen und mit den Materialien umgehen können." Bei den Kunden sei die Freude groß, wenn sie ein abgewetztes Sitzmöbel abgäben und es nach ein bis zwei Wochen wie neu zurückbekämen. Ein "neu bezogener Traum" sei das für viele. Tiefenberg ist glücklich, diese "schöne Verwandlung" vollbringen zu können, sagt sie. Ihre Auftragsbücher sind voll, seit geraumer Zeit such sie Verstärkung, doch noch hat sie niemanden gefunden, der genauso für ihr Handwerk brennt wie sie.



Fotos: Inga Geiser