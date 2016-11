Handwerk auf der Berlinale

Foto: 123rf

"Meine Hände Werk" - ist das Motto zu dem Drehbuchautoren aufgerufen sind, Ideen für TV-Filme über Handwerk im Zeitalter der Digitalisierung zu entwickeln.

Leidenschaft, Handwerkerstolz und die digitale Gesellschaft

Eingereicht werden können Filmideen und Geschichten, in denen es um Leidenschaft, Handwerkerstolz geht und darum, wie sich Handwerkerinnen und Handwerker den Herausforderungen in der digitalen Gesellschaft stellen.



Gesucht werden laut Veranstalter Konzepte für fiktionale Formate, die in einem abendfüllenden Spielfilm/TV-Movie das Spannungsfeld zwischen Handwerkerstolz, Leidenschaft, Berufung und den Veränderungen durch Modernisierung/Disruption und Marktanpassung thematisieren. Um "Meister-Eder-Romantik" soll es dabei nicht gehen.



Einsendeschluss ist der 30. November 2016

Die besten drei Konzepte werden während der Berlinale am 13. Februar 2017 im Haus des Deutschen Handwerks prämiert.



Der Wettbewerb wird von der Akademie für Film- und Fernsehdramaturgie TOP: Talente e.V. in Kooperation mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern durchgeführt.



Weitere Informationen: http://www.toptalente.org/typo/angebote/wettbewerbe.html

