Familienfreundlichkeit setzt sich durch

Foto: ZDH/Werner Schüring

Die Norrenbrock Zimmerei GmbH & Co. KG aus Vrees im Emsland, die Gleich GmbH aus Aschaffenburg und die Günzburger Steigtechnik Munk GmbH (Günzburg) haben sich durchgesetzt. Sie sind die Sieger des Wettbewerbs "Familienfreundlichkeit im Handwerk" 2016.

ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer würdigte in Berlin das Engagement dieser Betriebe: "Qualifizierte Fachkräfte wollen heute Erfüllung im Beruf und ein ausgewogenes Familienleben. Das haben die teilnehmenden Unternehmen verstanden", so Wollseifer. Die Betriebe würden wissen, dass man auf diesem Weg wertvolle Fachkräfte an sich binden kann und bei der Suche nach neuen Mitarbeitern punktet.



Die Siegerurkunden überreichte Wollseifer gemeinsam mit Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek vom Bundesfamilienministerium. Keindieck: "Familienfreundliche Betriebe sind die Betriebe der Zukunft. Wer heute seiner Belegschaft die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ermöglicht, sorgt für die Beständigkeit seines Unternehmens und stärkt so nachhaltig den Wirtschaftsstandort Deutschland."

Die Maßnahmen der Betriebe, die sich beworben hatten, waren sehr unterschiedlich. Sie reichen etwa von Homeoffice-Angeboten über Lebensarbeitszeit-Konten bis zum eigenen Betriebskindergarten.

Das sind die Gewinner:

Die Norrenbrock Zimmerei GmbH und Co. KG (Sieger der Kategorie "kleine Betriebe") räumt ihren Mitarbeitern über Zeitwertkonten die Möglichkeit zum Sabbatical eine – eine betriebliche Auszeit etwa für die Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen.



Das Sicherheits- und Medientechnik-Unternehmen Gleich GmbH (Sieger in der Kategorie "mittlere Unternehmen") überzeugte mit der Schaffung, Verwaltung und Führung einer betriebseigenen Kita "Zauberdrachen" und einem Fokus auf betriebliches Gesundheitsmanagement.



Der Gerüstbauer und Rettungstechnik-Hersteller Günzburger Steigtechnik Munk GmbH (Sieger der Kategorie "große Betriebe") bietet Teilzeitausbildung an, unterstützt finanziell bei der Kinderferienbetreuung und verzichtet weitestgehend auf den Schichtbetrieb.





Der Wettbewerb wurde vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) gemeinsam mit dem Unternehmensnetzwerk "Erfolgsfaktor Familie" und dem handwerk magazin auf den Weg gebracht. Dabei ist eine Online-Broschüre entstanden, in der die nominierten Unternehmen vorgestellt werden. Außerdem werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Betriebe ihre Arbeitsorganisation stärker auf die Interessen der Familien ihrer Beschäftigten abstimmen können. Die Beispiele in der Broschüre sollen andere Betriebe inspirieren.