Denkmal-Eigentümer und Handwerker geehrt

Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege 2016 in Brandenburg: Denkmaleigentümer und Handwerker wurden in Potsdam ausgezeichnet.

Der Gewinner des 1. Preises: Das Wohnhaus Molkenmarkt 18 in Brandenburg. (Foto: ML Preiss/Deutsche Stiftung Denkmalschutz)

Der "Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege" geht 2016 an sechs Denkmaleigentümer und 31 Handwerker unterschiedlicher Gewerke aus Brandenburg.

Bewahrung der Denkmäler wird ausgezeichnet

Der "Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege" wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) ausgelobt. Der Preis wird jährlich in zwei Bundesländern (2016 in Brandenburg und Thüringen) an private Eigentümer verliehen, die bei der Bewahrung ihres Denkmals in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Handwerk Herausragendes geleistet haben. In diesem Jahr wurden sechs Denkmaleigentümer und 31 Handwerksbetriebe unterschiedlicher Gewerke aus Brandenburg ausgezeichnet.

Die an den Restaurierungsmaßnahmen beteiligten Handwerksbetriebe wurden mit Ehrenurkunden ausgezeichnet. Für die privaten Denkmaleigentümer ist der Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege pro Bundesland mit jeweils 15.000 Euro dotiert.

Viel Idealismus nötig

Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke und der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke, sowie Benedikt Buhl, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, und der Präsident des Handwerkskammertages des Landes Brandenburg, Robert Wüst haben die Preisverleihung jetzt in Potsdam vorgenommen.

Ministerpräsident Woidke dankte den Denkmaleigentümern, durch deren "hingebungsvollen Einsatz unersetzliche Bauten für die Nachwelt bewahrt werden können. Alte Bausubstanz originalgetreu zu sanieren, ist nicht nur kostspielig, sondern auch mit einer gehörigen Portion Idealismus verbunden. Was Heimatverbundenheit gepaart mit Engagement vollbringen kann, zeigen die heute Ausgezeichneten." Woidke zollte zugleich den Handwerkern vieler Zünfte hohe Wertschätzung für deren beeindruckende Arbeit, "die gar nicht genug Beachtung finden kann".

Die Leistungen der Handwerker gewürdigt

Der Präsident des Handwerkskammertages des Landes Brandenburg, Robert Wüst, gratulierte nicht nur den Besitzern der architektonischen Kleinode, sondern würdigte auch aus Sicht des Handwerks die Leistungen der Handwerksbetriebe, die mit der Wiederbelebung der Objekte erhebliche Werte für das Land erhalten und (neu)geschaffen hätten. Die Vielfalt der ausgezeichneten Objekte zeige einmal mehr, wie es durch die Leistungen vieler Gewerke gelinge, Verlorengeglaubtes dem Gemeinwohl zurückzugeben: "Das sind Geschenke, deren unschätzbarer ideeller Wert Brandenburg ein Stück reicher, schöner und bunter macht."

Foto: ML Preiss/Deutsche Stiftung Denkmalschutz/ZDH/Renè Arlt – graphixart



Die Jury des Denkmalpreises bestand aus Vertretern des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege, der Brandenburgischen Architektenkammer und dem Brandenburgischen Handwerkskammertag mit den Kammern Potsdam, Cottbus, Frankfurt/Oder, dem Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Ergänzt wurde die Jury in diesem Jahr durch eine Vertreterin des Kulturlandes Brandenburg. Das Kulturland Brandenburg lädt 2016 mit seinem Themenjahr "Handwerk zwischen gestern & übermorgen" im gesamten Land Brandenburg mit vielfältigen Projekten zu Entdeckungen rund um das Handwerk ein.