Ausgezeichnetes Energie-Effizienz-Netzwerk

Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks (vorne r.) überreicht Waltraud Schöne, der 1. Vorsitzenden der Unternehmerfrauen im Handwerk Essen (vorne l.), die Urkunde für die Auszeichnung des Energie-Effizienz-Netzwerks der Unternehmerfrauen. (Foto: EnergieAgentur.NRW)

Das Energieeffizienz-Netzwerk der Unternehmerfrauen ist eines von 30 Netzwerken der aktuell 87 gegründeten Netzwerken, das bereits ein kumuliertes Netzwerk-Einsparziel an die Geschäftsstelle der Bundesinitiative gemeldet hat. Das erste KMU-Netzwerk des Handwerks verdient daher eine Auszeichnung, entschieden jetzt das Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium. Das Essener Netzwerk arbeitet seit dem 29. Februar nach den Richtlinien der 2014 gegründeten Bundesinitiative.



Das auf zwei Jahre angelegte Netzwerk wird von Gabriele Poth, der Leiterin des Umweltzentrums der Handwerkskammer Düsseldorf, moderiert. Außerdem wird es von der Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr e.G. gemeinsam mit weiteren Beratern der Handwerksorganisationen in NRW unterstützt.

Intensive Vorbereitungen

Nach der Auftaktsitzung Anfang Mai 2016 bereiteten sich die Unternehmerfrauen intensiv auf die neun Vor-Ort-Termine mit den Beratern im Juni und Juli vor. Sie trugen energierelevante Betriebsdaten wie Verbrauchsdaten von Strom, Gas, Öl etc. sowie Verträge und Abrechnungen zusammen und legten ein Handbuch für die Dokumentation der Beratungen und Umsetzungsmaßnahmen an. Danach entwickelte das Beraterteam Vorschläge für die Formulierung einzelbetrieblicher Einsparpotenziale, die anschließend zusammengefasst und an die Bundesinitiative gemeldet wurden.

Zu dem Netzwerk gehören neun Unternehmen: Elektro-Betriebe (2), Elektromaschinenbauer-Betrieb (1), Dachdecker (2), Maler und Lackierer (2), Goldschmiede-Betrieb (1), Unternehmensberatung (1) mit zusammen knapp 100 Beschäftigten, davon 20 Auszubildende. Die Beschäftigtenzahlen reichen von 1 bis 27. Die Unternehmen sind nicht-energieintensiv. Sie nahmen an der Aktion also nicht nur deshalb teil, um Kosten einzusparen, sondern auch um bewusster und effizienter mit betrieblichen Ressourcen umzugehen und damit aktiv Klimaschutz zu betreiben.

Hintergrund: Nach den Richtlinien der Bundesinitiative müssen es 5 bis 15 Unternehmen sein, die über einen Zeitraum von zwei bis vier Jahren einen gemeinsamen Austausch über ihre betrieblichen Energieeffizienz-Maßnahmen pflegen. Jedes Netzwerk braucht eine Moderation und eine qualifizierte Beratung. Zwei- bis dreimal jährlich wird auf einem gemeinsamen Treffen über die gemachten Erfahrungen diskutiert. Ziel der Netzwerke ist es, dass die Unternehmen dauerhaft eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz und damit potenziell eine spürbare Senkung der Energiekosten erreichen. Die Initiative Energieeffizienz-Netzwerke ist Bestandteil des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) und soll die Bundesregierung über die gemeinschaftlich erzielten Energieeinsparungen der Netzwerke bei der Erreichung der nationalen Energieeffizienzziele unterstützen.

