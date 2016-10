Steigende Investitionen in erneuerbare Energien

Die Investitionen in erneuerbare Energien stiegen im produzierenden Gewerbe im Jahr 2014 um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der positive Trend der Vorjahre wird so fortgesetzt.

Die Investitionen in erneuerbare Energien im produzierenden Gewerbe sind im Jahr 2014 erneut gestiegen. (Foto: 123rf)

Abgesehen vom Baugewerbe investierten Unternehmen im produzierenden Gewerbe in Deutschland im Jahr 2014 insgesamt 7,9 Milliarden Euro in den Umweltschutz. Dabei ging es vor allem um Sachanlagen die der Verringerung, Vermeidung oder der Beseitigung von Emissionen in die Umwelt dienen. Ebenfalls ging es um Sachanlagen, die ressourcenschonender arbeiten. Die knapp 8 Milliarden Euro entsprachen 10,3 Prozent aller Investitionen des Jahres 2014. Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass von den 7,9 Milliarden Euro alleine 2,7 Milliarden Euro in den Klimaschutz flossen. Das Amt teilte weiter mit, dass in die Nutzung der erneuerbaren Energien in diesem Zusammenhang vermehrt würde – 14 Prozent mehr als im Vorjahr, und damit eine Steigerung auf 1,6 MIlliarden Euro. Damit würde, so das Bundesamt weiter, der positive Trend der Vorjahre fortgesetzt.

Sachanlagen im Bereich der erneuerbaren Energien, in die hier investiert wurde, sind etwa Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Windkraft- oder Biogasanlagen. Fast 90 Prozent der Investitionen, also etwa 1,4 Milliarden Euro, entfielen auf Unternehmen, die ihren Schwerpunkt in der Energieversorgung haben. Die restlichen 9,4 Prozent, also 167 Millionen Euro, verteilten sich auf Abwasserentsorgungsbetriebe (36 Millionen Euro), Abfallentsorgungsbetriebe (22 Millionen Euro) und Hersteller von elektrischer Ausrüstung (17 Millionen Euro).

Nur geringe Investitionen gegen Treibhausgase

Wie sich bei den erneuerbaren Energien der Aufwärtstrend fortsetzte, so bestätigten die sinkenden Investitionen im Bereich der Energieefizienzsteigerung und Energieeinsparung einen Abwärtstrend. In Maßnahmen wie Wärmedämmung und Wärmerückgewinnung wurden 9,8 Prozent weniger investiert als im Vorjahr; das entspricht 847 Millionen Euro. Vor allem Energieversorger scheuten die Investition: Sie reduzierten sie um über die Hälfte von 284 Millionen Euro im Jahr 2013 auf 137 Millionen Euro im Jahr 2014.

Lediglich 260 Millionen Euro betrugen die Investitionen im Bereich des Klimaschutzes, die auf die Vermeidung, bzw. Verrringerung, der Kyoto-Treibhausgase setzten: 260 Millionen Euro wurden 2014 dort investiert.

