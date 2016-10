Wohin mit den alten Dämmstoffen?

Foto: 123rf

Dämmstoffe mit dem Flammschutzmittel HBCD, die bei Wärmedämmverbund-Systemen eingesetzt werden, sind ab 1. Oktober gefährlicher Abfall. Probleme können sich in der Entsorgung der Materialien im Neubau und der Modernisierung ergeben, warnt der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB). Dämmstoffe aus Polystyrol, die die HBCD enthalten, müssen separat gesammelt und entsorgt werden. Das gelte aber für so gut wie alle alten Wärmedämmverbund-Systeme. "Wir benötigen dringend praktisch machbare Vollzugsregelungen und Lösungen zur rechtssicheren Entsorgung", sagt ZDB-Chef Felix Pakleppa.

Sanierungs- und Umweltziele bedroht

Die Bauunternehmen würden berichten, dass nur noch wenige Hausmüllverbrennungsanlagen bereit seien, Polystyrol-Abfälle jeglicher Art anzunehmen. Die Anlagenbetreiber könnten die Annahme und Verwertung verweigern, denn das Angebot an Müll zur Verbrennung sei offenbar größer als die Nachfrage, so der ZDB.

Der Verband habe in den letzten Jahren mehrfach auf fehlende Verwertungswege, Deponie- und Entsorgungskapazitäten für Bauabfälle hingewiesen. Das führe dazu, dass Abfälle über weite Strecken, teilweise sogar ins Ausland, transportiert werden müssten, um überhaupt einen Entsorger zu finden.

Leidtragende seien die Bauherren, Bürger und die Umwelt, die durch diese verlängerten Wege mit zusätzlichem LKW-Verkehr, erhöhten Kosten und transportbedingten Emissionen (Lärm, Abgase) belastet würden.

"Wenn nicht kurzfristig eine Lösung für Beprobung, Trennung und Entsorgung gefunden wird, können Polystyrol-Dämmstoffe in naher Zukunft weder verarbeitet noch zurück gebaut werden. Das wäre ein fataler umweltpolitischer Rückschlag auf dem Weg zu energieeffizientem Wohnen und für das Erreichen der Energiewende", so Pakleppa weiter.



Appell an Entsorger, Anlagenbetreiber und Politik

Der Entsorgungsnotstand sei bereits eingetreten. Es würden immense wirtschaftliche Schäden drohen, wenn Bauvorhaben wegen fehlender Entsorgungsmöglichkeiten von Polystyrolabfällen ins Stocken geraten würden.

Der ZDP appelliert wir an Bund, Länder, Anlagenbetreiber und Entsorgungswirtschaft, umgehend unbürokratische Lösungen zu schaffen. "Dazu müssen eine Ausnahme von der Getrenntsammlungspflicht und unbürokratische Genehmigungsverfahren gehören, damit Hausmüllverbrennungsanlagen wieder Polystyrol-Abfälle verbrennen können", fordert Felix Pakleppa.





Hintergrund: Nach Angaben der Bundesregierung fallen jährlich in Deutschland 230 Kilotonnen Dämmabfall an. Davon sind 42 Kilotonnen Dämmabfall in Form von Polystyrol und 35 Kilotonnen gemischter Baustellenabfall, der – sofern er Polystyrol-Abfälle enthält – als gefährlicher Abfall eingestuft werden muss. Eine EU-Verordnung wurde in Deutschland auf Betreiben des Bundesrats so umgesetzt, dass Dämmstoff mit HBCD in der Entsorgung ab dem 1. Oktober 2016 als gefährlicher Abfall einzustufen ist.