NRW lädt zur Energiewoche Handwerk

Vom 14. bis zum 18. November dreht sich in neun Veranstaltungen in NRW alles um Energiewende und Klimaschutz. Interessenten können sich bis zum 10. November anmelden.

Handwerksunternehmer in NRW können sich in der Energiewoche kostenlos informieren, wie sich Energie und Kosten sparen lassen. (Foto: 123rf)



Welche Möglichkeiten gibt es, im Betrieb Energie zu sparen? Gibt es Förderungen? Wie hängen Energiewende und demografischer Wandel zusammen? Solche und ähnliche Fragen kommen in der ersten Energiewoche Handwerk NRW zur Sprache. Die neun Veranstaltungen rund um Energiewende und Klimaschutz kosten Handwerksunternehmer keinen Cent. Allerdings sollten sich Interessierte bis zum 10. November anmelden.



Den Auftakt zur Energiewoche vom 14. bis zum 18. November macht die Veranstaltung "Kraftvoll im Handwerk - Effizient in NRW!" am 14. November im Steinhaus am alten Bahnhof in Solingen. Best-Practice-Unternehmer tragen vor, wie sie erfolgreich Energie im Betrieb sparen, welche Erfahrungen sie mit der Umsetzung entsprechender Maßnahmen gesammelt haben. Darüber hinaus klären Experten über mögliche Förder- und Beratungsangebote in Nordrhein-Westfalen auf.

Kostenlose Information und Beratung

"Die landesweite Energiewoche Handwerk NRW ist eine hervorragende Gelegenheit für alle Unternehmen, sich über die Möglichkeiten energieeffizienter innerbetrieblicher Optimierungsmaßnahmen zu informieren und gleichzeitig kostenfrei von kompetenten Energieexperten beraten zu lassen", so Reiner Nolten, Geschäftsführer der Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH).



Am 15. November informiert die HWK Aachen über LED-Umrüstung im Betrieb, die Baugewerblichen Verbände und der BZB Krefeld referieren über Energie auf Baustellen und die HWK zu Köln widmet sich den Themen Photovoltaik und Energiespeicherung. Tags darauf geht es in der HWK Aachen um Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher, in der HWK Münster um intelligente Eigenstromnutzung im Unternehmen und in der HWK Dortmund, mit Unterstützung des Fachverbands Elektro, um LED-Beleuchtung im Handwerksbetrieb. Der Donnerstag steht im Zeichen der Energieeinsparung auf Grundlage von Gebäudeautomation, Veranstaltungen dazu gibt es in der HWK Düsseldorf und der Südwestfalen. Am Freitag findet die Energiewoche Handwerk ihren Abschluss in der KH Paderborn Lippe mit der Veranstaltung "KfW-Förderung für Neubau und Bestand".

Anmeldung bis 10. November

Die Energiewoche Handwerk ist ein Angebot des Projekts "Zukunfts-Initiative Handwerk NRW – Energieeffizienz & Demografischer Wandel" der LGH in Düsseldorf, der Handwerksoffensive Energieeffizienz sowie verschiedener Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Fachverbände. Partner sind die Handwerkskammern Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster und Südwestfalen, die Kreishandwerkerschaften Borken und Paderborn Lippe, die Baugewerblichen Verbände, die Bildungszentren des Baugewerbes, der Fachverband Elektro- und Informationstechnische Handwerke, die EnergieAgentur.NRW sowie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Borken. Weitere Infos unter: zih-nrw.de/energiewoche. Anmeldung bei Désirée Marin-Romero: marin_romero@lgh.de, Tel.: 0211/30108-341, Fax: 0211/30108-500.



