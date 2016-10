Kosten senken mit neuem Heizkessel

Alte Heizungsanlagen können Energie und damit Geld fressen. Wann sich ein Austausch lohnt, hat die Deutsche Energie-Agentur zusammengefasst. (Foto: 123rf)

Eigentlich ist es ja ein Grund zur Freude: Die Heizanlage im Keller arbeitet brav, auch wenn sie schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Dennoch sollte man veraltete Heizkessel irgendwann austauschen, denn alte Standardkessel verbrauchen sehr viel mehr Energie als moderne Anlagen. Rund zwei Drittel der Gas- und Ölthermen in Deutschlands Haushalten sind zur Zeit nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Hauptproblem ist der niedrige Wirkungsgrad: Denn dadurch verpufft eine Menge Wärme völlig ungenutzt. Ein wenig Eile kann helfen, denn wer noch vor dem nahenden Winter auf moderne Technik umstellt, kann noch in diesem Jahr Geld sparen. Die Deutsche Energie-Agentur hat zusammengefasst, wie Hauseigentümer feststellen können, dass Renovierungsbedarf besteht - und zeigt auch Alternativen auf.

Abgaswerte sind ein deutliches Signal für einen alten Kessel. DIe Werte misst der Schornsteinfeger einmal im Jahr, er erläutert die Werte auf Anfrage gerne. Bei Anlagen, die älter als 15 Jahre sind, gibt es die vom Kühlschrank bekannten Energieeffizienzlabel, die der Schornsteinfeger, der Heizungsinstallateur oder der Energieberater ausstellt. Die Skala auf dem Label reicht von A++ (sehr effizient) bis E (sehr ineffizient). Modernisierungsbedarf besteht bei allen Anlagen der Klasse C oder schlechter. Spätestens jedoch müssen alte Heizkesseltypen nach 30 Jahren ausgetauscht werden – das schreibt die Energieeinsparverordnung EnEV 2014 vor. Dringender Austauschbedarf ist dann gegeben, wenn sich schon Rost oder sogar Lecks an der Anlage gebildet haben.

Wenn es heiß im Heizungskeller wird...

Ein weiteres Symptom für eine renovierungsbedürftige Heizanlage kann jeder selbst feststellen: Es wird heiß im Heizungskeller. In der Regel ist der Heizraum deutlich unter 20 Grad warm, wenn die Temperatur dauerhaft darüber liegt, deutet das darauf hin, dass hohe Enervieverluste durch Abwärme passieren. Das heißt nichts anderes, als dass Wärme direkt vom Heizkessel an die Umgebung abgegeben wird. Ein monatlicher Kontrollblick auf die Abrechnung für Heizung und Warmwasser lohnt sich auch. Wer dauerhaft hohe Heizkosten hat, kann diese zunächst mit anderen Haushalten vergleichen. Auch hier können der Schornsteinfeger oder ein Energieberater Auskunft geben.

Wer nun modernisieren will oder muss kann sich das passende System aus einer Reihe von Technologien auswählen. Ein Brennwertkessel hat einen höheren Wirkungsgrad als alte Anlagen. Sparen lässt sich auch mit Wärmepumpen, Holz-Pellets, eine kombinierten Kraft-Wärme-Kopplung oder Solarthermie. Wer will, der kann auch einen Brennwertkessel mit erneuerbaren Energien koombinieren. Wieder gitl: Der Energieberater hilft bei der Beratung, ebenso der Fachhandwerker – am besten vor Ort im eigenen Haus. Schließlich ist jedes Haus unterschiedlich, so dass die beste Lösung indidividuell gefunden werden sollte. Im Internet können sich Interessierte und Betroffene weitere Informationen zu den verschiedenen Typen der Heiztechnologie holen sowie Kontaktdaten von qualifizierten Fachbetrieben im gesamten Bundesgebiet.

Staatliche Förderung beim Heizungstausch

Eine gute Nachricht gibt es für die Hausbesitzer obendrein: Zwar ist der Heizungstausch mit durchaus stattlichen Kosten verbunden – wird aber staatlich gefördert. Die KfW-Bank unterstützt mit dem Förderprogramm "Energieeffizient sanieren" Hausbesitzer beim Heizungstausch. Neben Zuschüssen in einer Höhe von bis zu 7.500 Euro gibt es zudem günstig verzinste Darlehen, bei denen zum Teil auch die Tilgung bezuschusst wird.

Auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gibt Zuschüsse: Über dessen Marktanreizprogramm für Erneuerbare Energien werden Wärmepumpen, Biomasseanlagen bis 100 Kilowatt und Solarwärmeanlagen bezuschusst. Die Nachfrage lohnt also – für den Austausch, aber auch langfristig gedacht.

Fotos: 123rf