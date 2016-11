Kostenlose App für SHK-Handwerker

Sie wollen Ihren Kunden zeigen, mit wie viel Zuschuss sie bei einer Heizungsoptimierung rechnen oder was sie dadurch sparen können? Eine neue App will dabei helfen.

Mit der App zur Heizungsoptimierung sollen SHK-Handwerker ihre Kunden bestens beraten können. (Foto: 123rf)



Beim Kundenbesuch alle notwendigen Argumente und Zahlen für eine Heizungsoptimierung parat haben? Eine kostenlose App will das möglich machen. Die Handwerker-App "Heizungsoptimierung" berücksichtigt unter anderem Maßnahmen wie den Tausch von Umwälz- und Zirkulationspumpen sowie den hydraulischen Abgleich.



SHK-Handwerker können ihren Kunden ohne große Umstände zeigen, wie viel Zuschuss sie dank der seit August 2016 geltenden BAFA-Förderung für die Heizungsoptimierung einstreichen können. Außerdem können sie den Kunden vorrechnen, was sie in Zukunft sparen können. Die Daten werden gespeichert und können dem Kunden per E-Mail geschickt werden.

Am besten geeignet für Wohnhäuser

Die Anwendung eignet sich vor allem für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser. Für Nichtwohngebäude sind keine Rechenbeispiele hinterlegt. Die App "Heizungsoptimierung" ist kostenlos in den Appstores von Apple und Android erhältlich.

Foto: 123rf