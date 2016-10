Umfrage zur Sicherheit im Betrieb

Die Ergebnisse einer infas-Umfrage zur Sicherheit und Gesundheit im Betrieb sind jetzt veröffentlicht worden. (Foto: 123rf)

Es sind mehrere Fragenbereiche, die in einer infas-Umfrage an Führungskräfte von 500 Unternehmen und Einrichtungen in verschiedenen Branchen und Größen sowie an 942 Beschäftigte im Rahmen einer Bevölkerungsumfrage gerichtet wurden: Wie wichtig sind Sicherheit und Gesundheit im Betrieb? Welche Art der Wertschätzung wird den Angestellten von der Betriebsführung entgegengebracht? Wie wird im Betrieb mit Fehlern umgegangen? Jetzt liegt die statistische Auswertung aller Antworten vor.

Hintergrund für die Umfragen ist eine neue Präventionskampagne, die sich mit der Kultur der Prävention auseinandersetzt. Sie startet im Jahr 2017. Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sind die Initiatoren der Kampagne, sie soll über einen Zeitraum von zehn Jahren laufen und Werbung für den ganzheitlichen Ansatz in der Prävention betreiben. Die zentralen Handlungsfelder der Kampagne sind es auch, auf die die Fragen ausgerichtet sind:

Die Prävention als integrierter Bestandteil aller Aufgaben

Führung

Kommunikation

Beteiligung

Fehlerkultur

soziales Klima und Betriebsklima

Die Ergebnisse der Befragung

Dr. Walter Eichendorf, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, freut sich über das wichtigste Ergebnis der Befragung: Unternehmen und Einrichtungen, die in ihrere Betriebsführung Gesundheit und Sicherheit als wichtig erachten und sie fördern, haben auch höhere Bewertungen in den Bereichen gute Führung, Kommunikation und Beteiligung von Mitarbeitern. "Dieses Ergebnis zeigt, dass wir mit der Kampagne richtig leigen. Sicherheit und Gesundheit im Betrieb müssen im Zusammenhang gesehen werden. Die Kultur der Prävention ist eine Querschnittsaufgabe", sagt Eichendorf.

Eine Differenzierung der Antworten ist interessant, wenn sie nach dem Kriterium der Betriebsgröße gemacht wird. Denn es ist nicht so, dass kleinere Betriebe besser beurteilt werden als große und umgekehrt. Allerdings ist auffällig, dass die Präventionskultur in mittelgroßen Betrieben mit 50 bis 249 Angestellten weniger gut bewertet wird als in Kleinst- oder Großbetrieben. Wenn man sich die verschiedenen Branchen genauer ansieht, fällt auf, dass die Präventionskultur im öffentlichen Dienst in vielerlei Hinsicht schlechter wegkommt als im produzierenden oder im Dienstleistungsgewerbe. Diese Aussage kommt in erster Linie aus der Leitungsebene.

Hintergrund: Beide Umfragen fanden im Jahr 2014 statt, befragt wurden 942 Beschäftigte sowie 500 Leitungen von Unternehmen. Allerdings ist ein direkter Vergleich der Antworten der beiden Gruppen nicht möglich, da es signifikante Unterschiede bezüglich der Größe des Betriebs und der Branchenzugehörigkeit gibt.



Die Ergebnisse der Studie sowie alle wichtigen Informationen zum Studienaufbau gibt es im Internet als Download.

