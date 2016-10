Kampf dem Staub

Staub kann die Gesundheit beeinträchtigen. Der Gefahrstoffschutzpreis ging in diesem Jahr an innovative Lösungen zur Staubminimierung. (Foto: 123rf)



Etwa jeder achte Erwerbstätige kommt bei der Arbeit häufig mit Staub, Rauch, Gasen und Dämpfen in Berührung, berichtet die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Vor allem Beschäftigte auf Baustellen sind betroffen. Für Tätigkeiten mit Staub gelten die Gefahrstoffverordnung und verschiedene Technische Regeln für Schutzmaßnahmen, denn Staub kann die Gesundheit stark beeinträchtigen.



Staatssekretärin Yasmin Fahimi hat jetzt gemeinsam mit den Sozialpartnern der Baugewerke, Vertretern der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft und der Länder eine Erklärung zur Staubminimierung beim Bauen unterzeichnet. Darin versprechen die Unterzeichner, sich gemeinsam für Fortschritte in der Prävention und eine Verbesserung der Situation auf Baustellen einzusetzen.

Effizienz aller Einzelmaßnahmen soll gesteigert werden

Geplant ist, die Kooperation und Koordinierung bei der Expositionsermittlung, der Entwicklung geeigneter Technik, der Qualifikation und Kommunikation zu verbessern und damit die Effizienz aller Einzelmaßnahmen zu steigern, wie die Beteiligten berichten. Anlässlich der Erklärung des Aktionsprogramms Staub wurde der 11. Deutsche Gefahrstoffschutzpreis verliehen, der in diesem Jahr ebenfalls der Staubminimierung gewidmet war.



In drei Kategorien wurden Unternehmen für ihre Lösungen zur Vermeidung von Staub am Arbeitsplatz ausgezeichnet. Die Firma Mapei aus Bottrop hat sich mit ihrer Mape-Box in der Kategorie "Staubarme Materialien verwenden" durchgesetzt. Bei der Box handelt es sich um ein Container-System, mit dem vorgemischte Spachtelmassen auf die Baustelle geliefert und sofort verwendet werden können. In der Kategorie "Staubarme Techniken" wurde die Firma Friedrich Duss Maschinenfabrik aus Neubulbach für ihr Bauwerkzeuge mit Absaugsystemen ausgezeichnet. Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von den Absauglösungen bei Meißel- und Abbrucharbeiten. Die Auszeichnung in der Kategorie "Staubausbreitung verhindern" schließlich ging an das Unternehmen Möcklinghoff Lufttechnik für den DustBox-Hochleistungsluftreiniger, ein System zur Raumentstaubung.

Belobigung für innovative Lösungen

Drei weitere Lösungen wurden zudem belobigt. Darunter das Verfahren staubarme Quarze für kunstharzgebundene Beschichtungen herzustellen, das die Firma Gebrüder Dorfner aus Hirschau entwickelt hat. Auch der Hohlbohrer von Hilti Deutschland AG, der den anfallenden Staub direkt beim Bohren absaugt, wurde belobigt, ebenso wie die Schnellspannvorrichtung Tomjig der Firma Recknagel. Damit lassen sich staubige Bereiche einfach abtrennen.



In diesem Jahr war der Gefahrstoffschutzpreis mit 15.000 Euro dotiert. Er wird alle zwei Jahre vom Bundesarbeitsministerium ausgelobt und von der BAuA organisiert. Weitere Informationen zur Preisverleihung und den Preisträgern gibt es unter gefahrstoffschutzpreis.de.



Foto: 123rf