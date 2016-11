Kostenlose Tipps zur Stressbewältigung

Auch bei hohem Arbeitsaufkommen entspannt und gut gelaunt zu bleiben, gelingt nicht jedem. Eine Broschüre will zeigen, wie sich vermeiden lässt, dass Stress die Psyche belastet. (Foto: 123rf)



Fällt ein Beschäftigter aus, können gerade kleine und mittlere Handwerksbetriebe schnell an ihre Grenzen geraten. Für den Rest der Belegschaft artet das leicht in Stress und Überlastung aus – und kann die Gesundheit beeinträchtigen. Um KMU zu unterstützen hat das Projekt Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt (psyGA) mit der IKK classic speziell für das Handwerk die Broschüre "Kein Stress mit dem Stress – Lösungen und Tipps für Handwerksbetriebe" veröffentlicht. Sie kann kostenlos unter psyga.info/handwerk bestellt werden.



In sieben Kapiteln erfahren Handwerksunternehmer unter anderem, was sie bei der Arbeitsorganisation beachten sollten, wie sie Konflikte im Betrieb am besten angehen und wie sie es schaffen, die gesetzlichen Anforderungen zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung zu erfüllen. Die Broschüre enthält darüber hinaus praktische Arbeitshilfen und Checklisten zum Herausnehmen und will so auch bei der Umsetzung erster Maßnahmen unterstützen. Zudem geben Praktiker aus dem Handwerk Tipps, wie sie Belastungen im eigenen Betrieb erfolgreich reduziert haben.

Online-Tool zur Gesundheitsförderung

Ebenfalls neu erschienen ist das eLearning-Tool "Der gesunde Betrieb. Los geht’s". Unternehmen erhalten laut Macher nicht nur einen Überblick, wie sie bei der Gesundheitsförderung vorgehen können, sondern auch darüber, welche gesetzlichen Pflichten zum Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter gelten. Zu erreichen ist das Tool hier.



