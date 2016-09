Konto wechseln wird leichter

Die Bank hilft jetzt auch beim Kontowechsel (Foto: 123rf)

Kreditinstitute sind jetzt verpflichtet, ihren Kunden beim Umzug des Girokontos zu helfen – egal, ob online oder offline. Das sagt das Zahlungskontengesetz, mit dem eine EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt wird.

Der Wechsel beginnt jetzt beim neuen Kreditinstitut: Dort eröffnen Kunden ihr neues Girokonto und ermächtigen die neue Bank per Formular, den Wechsel für sie vorzunehmen. Die alte Bank ist dann verpflichtet, die Kontobewegungen der vergangenen 13 Monate – also Lastschriften, Überweisungen und Daueraufträge – an die neue Bank weiterzugeben. So sind auch Zahlungen in der Liste enthalten, die nur einmal im Jahr vorkommen, wie zum Beispiel für die Haftpflichtversicherung. Die neue Bank informiert die Zahlungspartner, beispielsweise den Stromversorger. Daueraufträge richtet sie neu ein. Allerdings müssen die Kunden bei Unternehmen wie Amazon, Paypal und iTunes selber aktiv werden und ihre neuen Kontodaten im Kundenkonto hinterlegen.

Verbraucher zahlen nur dann etwas für den Kontowechselservice, falls dies zwischen Bank und Kunden so vereinbart wurde. Das Entgelt muss angemessen sein und den tatsächlichen Kosten für die Bank entsprechen.

aki; Foto: 123rf

Einige Banken bieten ihren neuen Kunden bereits freiwillig einen digitalen Wechselservice an, falls diese bereits ein Onlinekonto hatten. Dafür müssen sich die Kunden mit der Wechsel-Software in ihr altes Bankkonto einloggen. Die Software liest dann die Kontobewegungen aus, bildet Daueraufträge nach und informiert auf Wunsch die Zahlungspartner, die per Lastschrift Geld eingezogen oder Geld überwiesen haben. Das geht schnell – die DKB wirbt mit einem Kontowechsel in zehn Minuten. Allerdings übernimmt die Bank beim digitalen Kontowechselservice keine Gewähr, dass alle Kontobewegungen gesammelt werden. Denn über wie viele Monate die Software die Daten zurückverfolgen kann, ist je nach Bank unterschiedlich.