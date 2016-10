Mehr Geld für Unruheständler

2017 tritt die Flexi-Rente in Kraft. Ziel war es, einen gleitenden Übergang in den Ruhestand zu ermöglichen. Die Regelungen seien aber noch zu kompliziert, sagt das Handwerk. (Foto: 123rf)

Die sogenannte Flexi-Rente soll einen gleitenden Übergang in den Ruhestand erleichtern. Ein gutes Ziel – sagt das Handwerk. Die Regelungen seien aber noch zu kompliziert. Das Gesetz wurde Ende Oktober vom Bundestag verabschiedet, 2017 tritt es in Kraft.

Was ist das Ziel?

Mehr als 600.000 Menschen haben seit 2014 die "Rente mit 63" in Anspruch genommen. Der Verlust solcher erfahrener Mitarbeiter ist gerade für kleine Betriebe oft schmerzhaft. Die Alternative – die Arbeitszeit dieser Mitarbeiter zu reduzieren – war für die Frührentner bisher nicht sonderlich attraktiv, weil für sie enge Hinzuverdienstgrenzen gelten. Das soll sich mit der Flexi-Rente ändern. Außerdem wird die Beschäftigung von Mitarbeitern erleichtert, die sogar nach Erreichen der Regelaltersgrenze von 65 Jahren noch weitermachen wollen. "Das ist endlich das richtige Signal, dass längere Erwerbstätigkeit möglich und lohnend ist", lobt der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).

Wer profitiert von der Flexi-Rente?

Die meisten Vorteile bringt das neue Gesetz arbeitenden Rentnern. Neben Angestellten können dies auch selbstständige Handwerker sein, die über die 18 Jahre Pflichtmitgliedschaft hinaus weiter in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt haben. Diese Gruppe kann beispielsweise die Rente mit 63 in Anspruch nehmen und dann von den erweiterten Hinzuverdienstmöglichkeiten nach dem neuen Gesetz profitieren.

Für Betriebsinhaber steigen mit der Neuregelung die Chancen, ältere Mitarbeiter für eine Weiterbeschäftigung zu interessieren. Zudem bringt das Gesetz eine Einsparung bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern jenseits der Regelaltersgrenze von derzeit 65 Jahren und fünf Monaten: Für sie müssen ab Januar keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung mehr geleistet werden. Der Wegfall der Arbeitgeberbeiträge ist zunächst allerdings auf fünf Jahre befristet.

Was ändert sich bei den Hinzuverdienstgrenzen?

Für Frührentner (siehe Kasten), die in reduziertem Umfang weiterarbeiten wollen, gilt bislang: Wer Rentenzahlungen in voller Höhe beziehen will, darf maximal 450 Euro im Monat verdienen. In zwei Monaten pro Jahr darf dieser Betrag auf bis zu 900 Euro steigen. Werden diese Grenzen auch nur geringfügig überschritten, so werden die Rentenzahlungen um ein Drittel vermindert. Wer viel hinzuverdient, dessen Rente kann auch halbiert oder sogar um zwei Drittel gekürzt werden.

Diese Regeln werden ab 1. Juli 2017 flexibilisiert. Zwar bleibt die Höchstverdienstgrenze bei vollem Rentenbezug bei 6.300 Euro pro Jahr, die Verteilung auf die einzelnen Monate spielt aber keine Rolle mehr. Noch wichtiger: Wer statt 6.300 etwa 6.400 Euro im Jahr verdient, verliert deshalb nicht gleich ein Drittel seiner Altersbezüge. Vielmehr werden 40 Prozent des die Hinzuverdienstgrenze überschreitenden Betrags von der Rente abgezogen, in diesem Beispiel also 40 Euro. Die Anrechnung erfolgt also anders als bislang stufenlos.

Das Gesetz ist zu kompliziert

"Die Hinzuverdienstmöglichkeiten sind in den meisten Fällen deutlich besser und die Orientierung an Jahreswerten statt Monatswerten bietet Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Branchen mit schwankender Auslastung mehr Flexibilität", sagt ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. Das Gesetz sei aber zu kompliziert. "Hier besteht Nachbesserungsbedarf. Ansonsten droht die Teilrente an viel zu bürokratischen und unverständlichen Regeln zu scheitern."

Die Kritik bezieht sich darauf, dass Frührentner ihren zu erwartenden Hinzuverdienst vorab schätzen sollen. Verdienen sie letztlich mehr, müssen sie einen Teil ihrer Rente zurückzahlen. Der ZDH wirbt für ein anderes Verfahren: Die Arbeitnehmer sollten eine Teilrente in einer bestimmten Höhe beantragen und auf dieser Basis eine Berechnung über den maximal möglichen Hinzuverdienst erhalten.

Was müssen Frührentner noch beachten?

Wer vor der Regelaltersgrenze in den Ruhestand geht und in reduziertem Umfang weiterarbeitet, zahlt künftig weiter in die Rentenversicherung ein. Außerdem können Beschäftigte, die einen vorzeitigen Ruhestand anstreben, die finanziellen Nachteile künftig leichter abfedern: Sie können bereits mit 50 Jahren anfangen, durch Zuzahlungen in die Rentenkasse die bei der Frühverrentung anfallenden Abschläge auszugleichen. Bislang waren solche Zuzahlungen erst ab 55 Jahren möglich, so dass in relativ kurzer Zeit hohe Beiträge aufgebracht werden mussten.

Welche Vorteile bringt das Gesetz für Rentner über 65?

Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze von derzeit 65 Jahren und fünf Monaten noch weiterarbeiten will, kann künftig seine Rentenansprüche verbessern, indem er weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. Der Arbeitgeber muss sowieso weiterzahlen, bislang brachte dies dem Versicherten aber keinerlei Vorteile.