Personalpolitik: Hier gibt's Geld für die Beratung

Foto: 123rf

Für Handwerksbetriebe wird es immer wichtiger, Fachkräfte zu binden und nicht den Anschluss an neue Technologien zu verlieren. Dazu braucht es eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik. Hier setzt das Förderprogramm unternehmensWert:Mensch des Bundes an.



Es unterstützt Prozessberatungen für kleine und mittelständische Unternehmen mit bis zu 80 Prozent der Kosten. In der Pilotphase des Programms wurden bereits 3.000 Unternehmen aus Mitteln des Bundesarbeitsministeriums und des Europäischen Sozialfonds gefördert, darunter auch zahlreiche Handwerksbetriebe.

Zeitdruck und körperliche Belastung meistern, Beruf und Familie vereinbaren

Die auf Restaurationen spezialisierte Tischlerei Vielstädte von Jutta Vielstädte aus dem niedersächsischen Ostercappeln/Hitzhausen nahm das Projekt zum Beispiel zum Anlass, um sich und ihr Team mit individuellen Coachings, regelmäßigen Teamgesprächen und einem aktiven Gesundheitsmanagement zukunftsorientiert aufzustellen. Damit die Chefin und ihr Team die Herausforderung, den Zeitdruck und die körperliche Belastung, die der Beruf mit sich bringt, auch in Zukunft meistern.

Friseurmeisterin Alexandra Beck-Kuhl hat während ihrer Schwangerschaft ihren kleinen Friseurbetrieb Hair Creative Team mit drei Mitarbeitern im hessischen Grebenstein mit Hilfe des Beratungsprogramms für die befristete "Zeit ohne Chefin" vorbereitet. So konnte sie sich vorbereiten, um Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren.

Der erste Schritt ist der Gang in eine Erstberatungsstelle

Wer sich für das Programm interessiert, muss zuerst einen Termin für eine kostenlose Erstberatung vereinbaren. Hierzu muss sich der Unternehmer an eine Erstberatungsstelle in seiner Umgebung wenden. In dem Gespräch Infoflyer zum Beratungsprogrammwird der Beratungsbedarf ermittelt und die Förderfähigkeit geklärt.



Dann kann das Unternehmen gegebenenfalls bis zu zehn Tage professionelle Prozessberatung in Anspruch nehmen. Speziell für das Programm autorisierte Berater erarbeiten dann Lösungen für die Unternehmen.



Die Erstberatung in einer der Erstberatungsstellen ist kostenlos. Wird bei dieser Beratung ein Beratungsscheck ausgestellt, kann die darauf folgende Prozessberatung finanziell gefördert werden.



Je nach Unternehmensgröße gibt es 50 oder 80 Prozent Zuschuss zu der Beratung. Die Restkosten tragen die Unternehmen selbst. Die Beratung direkt im Unternehmen kann bis zu zehn Tage dauern und maximal 1.000 Euro pro Beratungstag kosten.



Auf der Internetseite der Initiative unternehmensWert:Mensch gibt es eine Übersicht über die Beratungsstellen für die kostenfreie Erstberatung in den Bundesländern.



Es gibt vier Beratungsfelder:

Personalführung

Chancengleichheit & Diversity

Gesundheit sowie

Wissen & Kompetenz.

Wer wird gefördert?

Förderberechtigt sind Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen:

Sitz und Arbeitsstätte in Deutschland

Jahresumsatz geringer als 50 Millionen Euro oder Jahresbilanzsumme geringer als 43 Millionen Euro

mindendestens zweijähriges Bestehen des Unternehmens

weniger als 250 Beschäftigte

mindestens ein sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter in Vollzeit

Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten erhalten bis zu 80 Prozent Zuschuss zu den Kosten der Prozessberatung, Unternehmen mit zehn bis 249 Beschäftigten bis zu 50 Prozent. Die Restkosten tragen die Unternehmen selbst.

Foto: 123rf