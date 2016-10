VIP-Tickets für Fortuna-Heimspiele gewinnen

Bei einem Fortuna-Sieg ist die Freude noch größer! Gewinner Christian Klemm signalisiert den 3:0-Endstand gegen den VfL Bochum. (Foto: privat)

Mit ein wenig Glück und dank des stark aufspielenden Torhüters Rensing sicherte sich Düsseldorf einen Punkt im eigenen Stadion gegen den Karlsruher SC. Zwar ging die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel durch den Ex-Karlsruher Hennings mit 1:0 (37. Minute) in Führung, doch bereits 10 Minuten später fiel der Ausgleich gegen die bis dahin spielbestimmenden Rheinländer. Am Freitag, den 21. Oktober (18.30 Uhr), empfängt Düsseldorf die Mannschaft von Arminia Bielefeld in der ESPRIT arena.



Von Konzerten der Extraklasse, über packende Sportevents bis hin zu den stimmungsvollen Heimspielen von Fortuna Düsseldorf – dem Publikum wird in der ESPRIT arena stets "großer Sport" geboten. Der Zuschauerzuspruch bei Fortuna Düsseldorf ist hoch: Mehr als 21.000 Dauerkarten werden regelmäßig verkauft. Kein Wunder, denn die Stimmung bei den Heimspielen erzeugt bei jedem Fußballfan Gänsehaut pur.

Das Deutsche Handwerksblatt verlost wieder gemeinsam mit der ESPRIT arena Tickets für Heimspiele von Fortuna Düsseldorf. "Wir haben den Abend sehr genossen. Besonders bei dem 3:0 für Fortuna", freute sich Ticket-Gewinner Christian Klemm, der auf dem Foto oben das Ergebnis zusammenfasst.



"Rock‘n’Goal“ – das Business-Paket der ESPRIT arena



Das von der ESPRIT arena angebotene "Rock‘n’Goal“-Paket verbindet Konzerte und Fußball zu einem exklusiven Paket. Es bietet atemberaubende Musik- und Showhighlights sowie packende Sportereignisse auf den Business Seats der ESPRIT arena.

Die ESPRIT arena gehört zum Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH, ebenso wie der ISS Dome, die Mitsubishi Electric HALLE und das CASTELLO Düsseldorf. Spannende Konzert- und Veranstaltungshallen in der NRW-Landeshauptstadt mit einer großen Bandbreite von Events. Lesen Sie hier, was sich beispielsweise hinter den Kulissen der Mitsubishi Electric Halle abspielt.













Zudem umfasst das "Rock‘n’Goal“-Paket auch den Zugang zum exklusiven PLATINUM CLUB. Hier kann bei erstklassigem Service in aufregendem Ambiente das hochwertige Catering mit mehrgängigem Buffet und umfangreicher Getränkeauswahl genossen werden. Ein eigener Parkplatz und der separate Zugang über den VIP Check-in runden den Besuch ab.



Für weitere Infos über das "Rock ´n´ Goal"-Paket der ESPRIT arena, klicken Sie auf espritarena.de/rockngoalVIP-Tickets zu gewinnen

