Ticketverlosung: Sehen Sie den BVB live!

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen Real Madrid in der Champions League folgte für die Borussen unter Trainer Thomas Tuchel das Bundesliga-Duell gegen Bayer 04 Leverkusen. Zwar versuchten die Dortmunder alles, um auch gegen das Werksteam zu gewinnen, musste sich aber nach dem frühen Treffer von Mehmedii (10. Minute) und Chicharito (79. Minute) schließlich mit 2:0 geschlagen geben. Zum nächsten Heimspiel am Freitag, den 14.10.2016 um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park, erwartet Borussia Dortmund Hertha BSC Berlin.





Ticket-Verlosung



Das Deutsche Handwerksblatt (DHB) verlost in Kooperation mit der Signal Iduna Gruppe Tickets für die Heimspiele der Borussia im Signal Iduna Park. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "BVB" an: verlosung@handwerksblatt.de.



Bitte beachten: es können nur Einsendungen mit vollständiger Adresse, Firma sowie Berufsbezeichnung und Telefonnummer berücksichtigt werden. Die gewonnenen Karten dürfen nicht weiterverkauft werden – ansonsten drohen juristische Konsequenzen!



Leser Mario Sommer hat seine Begeisterung für das Spiel vom BVB und seine Bewerbung für eine Heimspiel-Karte sogar in Gedichtform gebracht:



Vor dem Stadion sich die Massen drängen,

sie alle wollen mit hinein,

um später dann von allen Rängen

dem BVB ganz nah zu sein.



Die Straßen leer, die Plätze frei,

keiner will ein Tor versäumen.

Und so trifft sich dann jung und alt

in Kneipen, Pubs und Partyräumen.



Man sieht sie dann zusammen sitzen,

der Puls der steigt, die Hände schwitzen.

In ihren Augen Sterne blitzen

beim Flügelspiel mit flinken Spitzen.



An diesen Fußball- Feiertagen

DAS DERBY vor Ort LIVE zu erleben,

wär ohne Zweifel oder Fragen,

ein Highlight in unserem Fußball- Leben.



Dicke Freunde sind wir beide schon länger,

sind leidenschaftliche BVB- Anhänger.

DAS DERBY in Dortmund LIVE erleben,

für uns könnte es nichts Schöneres geben!



Die Stadionwurst – für uns ein Genuss,

das Plastik- Becher- Bier ein Muss,

die Stadionluft die brauchen wir

sie ist unser Lebenselixier!



Wir sind trainiert im Wasserlassen,

damit beim Spiel wir nichts verpassen.

Auch Sturm und Hagel, Schnee und Regen

strecken wir kämpferisch den Schal entgegen!



Wenn die anderen bei uns zu Gast,

wenn Hummels in die Tiefe passt,

und Reus dann lässt sein Können blitzen,

möchten WIR in schwarz- gelb dort mit sitzen!



Wenn der BVB so unser Stadion rockt,

dass jedem Fan der Atem stockt,

wenn das Spiel reißt alle von den Sitzen,

möchten WIR auf besten Plätzen sitzen!



Wo Gänsehaut ist garantiert

wenn Aubameyang ein Tor markiert

und Mkhitaryan alles bringt zum Beben

möchten WIR das gern Live mit erleben!



Mit OPEL woll´n wir nach Dortmund reisen

zusammen jubeln und Fahnen kreisen.

Um dann noch aus den besten Reihen

Die Mannschaft ganz nach vorn zu schreien.



Denn Fußball, das ist unser Leben,

für uns wird´s nie was and´res geben,

von Nord nach Süd, von Ost nach West

kommt erst Schwarz- Gelb und dann der Rest!

Spieltag

Datum & Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 1 Sa. 27.08.2016 / 15.30 Borussia Dortmund

1. FSV Mainz 05 2-1 2 Sa. 10.09.2016 / 18.30 RB Leipzig Borussia Dortmund 1-0 3 Sa. 17.09.2016 / 15.30 Borussia Dortmund SV Darmstadt 98 6-0 4 Di. 20.09.2016 / 20.00 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 1-5 5 Fr. 23.09.2016 / 20.30 Borussia Dortmund SC Freiburg 3-1 6 Sa. 01.10.2016 / 18.30 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 2-0 7 Fr. 14.10.2016 / 20.30 Borussia Dortmund Hertha BSC Berlin - 8 Sa. 22.10.2016 / 15.30 FC ingolstadt 05

Borussia Dortmund - 9 Sa. 29.10.2016 / 18.30 Borussia Dortmund FC Schalke 04 - 10 Sa. 05.11.2016 / 15.30 Hamburger SV Borussia Dortmund - 11 Sa. 19.11.2016 / 18.30 Borussia Dortmund Bayern München - 12 Sa. 26.11.2016 / 15.30 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund - 13 Sa. 05.12.2016 / * Borussia Dortmund Bor. Mönchengladbach - 14 Mi. 09.12.2016 1. FC Köln Borussia Dortmund - 15 Do. 17.12.2016 TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund - 16 So. 20.12.2016 Borussia Dortmund FC Augsburg - 17 Sa. 21.10.2017 SV Werder Bremen Borussia Dortmund - 18 Sa. 28.01.2017 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund - 19 Sa. 04.02.2017 Borussia Dortmund RB Leipzig - 20 Sa. 11.02.2017 SV Darmstadt 98 Borussia Dortmund - 21 Sa. 18.02.2017 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg - 22 Sa. 25.02.2017 SC Freiburg Borussia Dortmund - 23 Sa. 04.03.2017 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen - 24 Sa. 11.03.2017 Hertha BSC Berlin Borussia Dortmund - 25 Sa. 18.03.2017 Borussia Dortmund FC ingolstadt 05

- 26 Sa. 0104.2017 FC Schalke 04 Borussia Dortmund - 27 Mi. 05.04.2017 / 20.00 Borussia Dortmund Hamburger SV - 28 Sa. 08.04.2017 Bayern München Borussia Dortmund - 29 Sa. 15.04.2017 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt - 30 Sa. 22.04.2017 Bor. Mönchengladbach Borussia Dortmund - 31 Sa. 29.04.2017 Borussia Dortmund 1. FC Köln - 32 Sa. 06.05.2017 Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim - 33 Sa. 13.05.2017 / 15.30 FC Augsburg Borussia Dortmund - 34 Sa. 20.05.2017 / 15.30 Borussia Dortmund SV Werder Bremen -



* Die genauen Spieltagsangaben und Uhrzeiten sind noch nicht bekannt