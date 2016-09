Fotoshooting Germany’s Power People: Tag 4

Foto: Werbefotografie Weiss

Je 18 männliche und weibliche Teilnehmer haben es in die zweite Runde geschafft! Vom 8. bis zum 11. September läuft das professionelle Fotoshooting in Düsseldorf. Wer dabei ist, hat eine Chance, Star im großen Handwerkskalender zu werden. Am Ende wartet vielleicht sogar der Titel Miss oder Mister Handwerk 2017!



Tag 1

Das Team der Verlagsanstalt um Verlagsleiter Hans Jürgen Below, Handwerksfotograf Axel Weiss und sein Team sowie Filmemacher Max Molkenthin begrüßen heute, am 8. September, die ersten acht Kandidaten.

Dies sind:

Kim Byung-Kuk, Zweiradmechanikermeister

Daniel Prost, Geselle Dachdecker

Steffen Voigt, Geselle Schilder- und Lichtreklamehersteller

Franz-Josef Schäpers, Schumachermeister

Nadine Ciommer, Konditormeisterin

Melanie Farwerk, Malermeisterin und Lackiermeisterin

Jenny Redemann, Anlagemechanikermeisterin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Kodjo Selom Megayo, Auszubildender Kfz-Mechatroniker.

Tag 2

Nach einem ersten, aufregenden Tag, geht heute, 9. September, die Fotoaktion "Germany’s Power People" in die zweite Runde. Seit acht Uhr stehen Handwerkerinnen und Handwerk vor der Kamera von Axel Weiss.

Dabei sind heute:

Ines Tillmann,Gesellin Raumausstatterin

Johannes Puvogel, Geselle Maurer

Julian Blickheuser, Geselle Fliesen-, Platten und Mosaikleger

Florian Wiemar, Auszubildener im Dachdeckerhandwerk

Henrik Hausner, Geselle Orgel- und Harmoniumbauer

Dennis Luxenburger, Auszubildener im Fotografenhandwerk

Jan Harbecke Geselle Friseur.

Allen Kandidaten wünschen wir viel Spaß beim Fotoshooting der Verlagsanstalt Handwerk in Düsseldorf in Kooperation mit der Signal Iduna und der IKK classic.

Tag 3

Ein wenig Lampenfieber, jede Menge Spaß, aber vor allem große Begeisterung über mitreißende und ausdrucksstarke Fotos der sympathischen Handwerkinnen und Handwerker standen in den vergangenen beiden Tagen auf dem Programm der Aktion "Germany’s Power People". Für das Team der Verlagsanstalt Handwerk, Werbefotografie Weiss und den Filmemachern gehört es zu den schönsten Momenten, wenn am Ende des Shootings die Teilnehmer auf dem Laptop ihre ausdrucksvollen Fotos sehen. Ein unvergesslicher Moment für alle Beteiligten. Insgesamt 35 Kandidaten hoffen auf einen Platz im Handwerkskalender 2017 und natürlich bei der Wahl "Miss und Mister Handwerk" im März 2017 in München als Sieger hervorzugehen. Auf zehn Kandidaten warten heute, am 10. September, aufregende Zeiten. Unterstützt wird die Aktion auch in diesem Jahr von der IKK classic und der Signal Iduna.

Elisabeth Schüle, Kosmetikerin (Inhaberin)

Marvin Schreiber, Geselle Dachdecker

Marina Haubrich, Auszubildende Raumausstatterin

Leon Pethke, Meister Kfz-Mechatronik

Laura Zeriadtke, Auszubildende Tischlerin

Helena Reppin, Gesellin Maurerin/Steinmetzin

Alexander Neumann, Geselle Steinmetz

Tobi Gutmann, Geselle Dachdecker

Tag 4

Insgesamt 122 Handwerkerinnen und Handwerker haben sich für einen Platz im Handwerkskalender beworben. 36 Kandidaten wurden zu einem Fotoshooting nach Düsseldorf eingeladen. Wie geht es dann weiter? Je zwölf weibliche und männliche Teilnehmer werden zum Kalenderstar 2017. Von ihnen schickt eine Jury jeweils sechs in das Rennen um die begehrten Titel Miss und Mister Handwerk. Im Dezember stellen das Deutsche Handwerksblatt, die SIGNAL IDUNA GRUPPE und die IKK classic die Kandidaten vor. Bevor es auf der Internationalen Handwerksmesse in München ernst wird, können Fans, Freunde und Familie wieder per Online-Abstimmung ihre Favoriten unterstützen. Die endgültige Entscheidung fällt dann im März in München.

Heute nutzen die letzten zehn Teilnehmer ihre Chance auf einen Platz. Das sind:

Michelle Kokoschka, Gesellin Friseurin

Anna-Elisabeth Weiß, Bäckermeisterin

Patrick Stephan, Metallbaumeister

Kim-Tamara Stankovic, Gesellin Gebäudereinigerin

Delia Sattler, Gesellin Fahrzeuglackiererin

Eva-Maria Trummer, Augenoptikermeisterin (Inhaberin)

Fabienne Homeyer, Auszubildende Zahntechnikerin

Christine Bongert, Fotografenmeisterin

Daniel Ehresmann, Geselle Maler und Lackierer/Stuckateur (Inhaber)

Isabel Pfau, Auszubildende Maler und Lackierein

