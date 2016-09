Hoffentlich kein Eintagsfliegenduett

Eurydike (Marie Friederike Schöder) singt und sumst mit einer Fliege (Marek Reichert) im Duett auf der Premiere von "Ich, Offenbach" in der Kölner Volksbühne. (Foto: Peer Schmidt)



Kein Geringerer als Entertainer und Kabarettist Herbert Feuerstein schlüpft in der Revue "Ich, Offenbach" in die Rolle des berühmten Operettenerfinders. Er liest Ausschnitte aus einer fiktiven Biografie, die der in Köln geborene Musiksoziologe und Publizist Alphons Silbermann 1960 über sein Alter Ego Offenbach geschrieben hat. Gleich zu Beginn bringt sich Feuerstein, der selbst einst Musik am Mozarteum studiert hat, in Position für etwaige Folgeveranstaltungen. 2019 werde Offenbachs 200. Geburtstag gefeiert. Sicherlich mit zahlreichen Veranstaltungen, mutmaßt das Comedy-Urgestein. Mit ihm könne man auf jeden Fall rechnen, schlägt er selbstlos vor und deutet damit an, dass die Revue der Auftakt für eine ganze Reihe von launigen Offenbach-Abenden sein könnte.



Es folgt ein abwechslungsreicher Abend, der ebenso amüsante wie interessante Einblicke in das Werden und die Karriere Offenbachs liefert. Am eindrücklichsten "spricht" der Meister jedoch durch seine Musik, interpretiert von den herausragenden Musikern um die temperamentvolle Konzertmeisterin Maria Bader-Kubizek. Vor allem der mehrfache Grammy-Preisträger Richard Lester am Violoncello sorgt mit seinem Können für reinen Musikgenuss. Für Offenbachs "Divertimenti über Schweizerlieder op. 1" bringt er sein Violoncello, ein Instrument aus dem Jahre 1700, sogar zum Jodeln.

Stehende Ovationen für die Künstler

Die Inszenierung von Regisseur Thomas Höft ist witzig, modern, ein wenig frivol und sorgt für viele Lacher. Sopran Marie Friederike Schöder, Tenor Ulrich Cordes und Bariton Marek Reichert schlüpfen in immer wieder neue absurde Kostüme und beziehen Publikum, Musiker und Erzähler Feuerstein in ihr launiges Spiel mit ein. Mit einem Augenzwinkern und viel Esprit intonieren sie Offenbach-Klassiker wie die Barkarole "Schöne Nacht, o Liebesnacht" und "Das Lied vom Kleinzack" aus "Hoffmanns Erzählungen" oder das unvergleichliche "Fliegenduett" sowie den weltberühmten Cancan aus "Orpheus in der Unterwelt". Begleitet werden sie von einem Orchester mit historischen Instrumenten.



Die Zuschauer feiern die gelungene Aufführung an der Volksbühne am Rudolfplatz mit stehenden Ovationen. Ein guter Auftakt für ein mögliches Offenbach-Festival in drei Jahren. Produziert wurde die Revue von der Kölner Offenbach-Gesellschaft, zu der unter anderem Franz-Josef Knieps, ehemaliger Präsident der Handwerkskammer zu Köln, sowie die ehemaligen Oberbürgermeister Jürgen Roters und Fritz Schramma gehören. Die Gesellschaft setzt sich dafür ein, dass Jacques Offenbach in seiner Geburtsstadt Köln eine angemessenere Würdigung findet als bisher. Sie will die Offenbach-Forschung vorantreiben, zu Aufführungen und Podiumsdiskussionen einladen sowie mögliche Veranstaltungen rund um die Geburtstagsfeier des Komponisten koordinieren.



Fotos: Peer Schmidt