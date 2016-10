Electri_City Düsseldorf mit Jean-Michel Jarre

Foto: Markus Luigs

"Der Star auf der Electri_City Conference ist das gesprochene Wort", so Rüdiger Esch, über die Conference elektronischer Musik. "Dass die Besucher dazu auch noch die passende Musik hören können, zeichnet die Veranstaltung aus", betont der Musiker und Buchautor. Zur Premiere im Oktober 2015 kamen rund 2.000 Teilnehmer aus Deutschland, Großbritannien, weiteren europäischen Ländern und den USA zusammen. Ziel ist es, Düsseldorf als Hauptstadt der elektronischen Musik zu positionieren.

Am 14. und 15. Oktober kommen Experten und renommierte Künstler des Genres im CCD Congress Center in Düsseldorf zusammen. Vorträge, Diskussionsrunden und erstmals Filmvorführungen stehen auf der Liste eines interessant gefüllten Programms. Den Abschluss bilden jeweils am Abend Konzerte und Gigs. Erwartet werden der britische Musiker John Foxx und der ehemalige Depeche-Mode-Produzent und MUTE-Records-Chef Daniel Miller. Zudem legt der Londoner DJ Rusty Egan seine Musik auf. In dem Rahmen setzt er erstmals sein neues Album audiovisuell um.

Die Party "Time Warp @ Electri_City" markiert einen weiteren Programmhöhepunkt. Im Salon des Amateurs am Grabbeplatz knüpft die Veranstaltung am 14. Oktober an das führende Festival der elektronischen Tanzmusik an.

"Die Kombination aus fachlichem Austausch und Live-Musik macht die Electri_City Conference zu einer Veranstaltung mit kulturellem Mehrwert für Düsseldorf", sagt Hilmar Guckert, Sprecher der Geschäftsführung von Düsseldorf Congress Sport & Event. "Gleichzeitig bildet das dabei entstehende Netzwerk eine gute Grundlage für weitere Veranstaltungen elektronischer Musik".

Das zeigt sich bereits eine Woche später. Am 22. Oktober spielt der französische Musikpionier Jean-Michel Jarre vor seinem Auftritt im ISS DOME eine spezielle Electri_City Conference-Show ein. Im Rahmen seiner "Electronica World Tour" hält der Künstler einen Talk in der Halle ab. Fans, die eine Karte für das Konzert besitzen und sich vorab registrieren, sind dazu herzlich eingeladen.

Fotos: Markus LuigsTom Steinseifer-entoptisch.de

Der Ticket-Vorverkauf für die Electri_City Conference 2016 hat begonnen. Karten sind unter dticket erhältlich. Weitere Informationen sowie das komplette Programm stehen online unter electricity-conference zur Verfügung.