Tabaluga erwischt es eiskalt. "Wer sich mir entgegenstellt, wird kaltgemacht", überfällt Arktos (Heinz Hoenig) Grünland mit einem gewaltigen Schneesturm. Dabei begräbt der Schneemann den tapfer kämpfenden Tabaluga unter einer Schneelawine. Doch nach einer dreistündigen, kunterbunten Bühnenshow mit bezaubernden Tanzeinlagen, hinreißenden Kostümen, rockigen Songs und sanften Balladen geht auch dem frostigen Arktos ein Licht auf: Ohne Freundschaft geht es nicht!

Mit "Tabaluga – es lebe die Freundschaft" gehen Peter Maffay und Rufus Beck als Regisseur und Koautor zum dritten Mal mit einer Tabaluga-Geschichte auf Deutschlandtournee. "Tabaluga ist ein positiver Hero", beschreibt der Sänger das letzte Wesen seiner Art. "Die Funktion von Tabaluga ist es, Werte zu vermitteln, Respekt und Herzensgüte zu transportieren", so Maffay über die 1983 entwickelte Märchenfigur.

Bis zum 18. Dezember tourt der Musiker mit Band und Drache durch 18 deutsche Städte und die Schweiz. 64 Shows liegen vor dem grünen Feuerspucker Tabaluga. Seine Botschaft in einer e gesellschaftlich schwierigen Zeit: Miteinander ist besser als gegeneinander. Und Miteinander könnte sogar bedeuten: Freundschaft. Das gilt auf der Bühne, vor allem aber auch hinter der Bühne. Denn ohne Unterstützung der etwa 200 helfenden Hände wäre die Tournee nicht zu stemmen.

Neunzehn Trucks sind im Einsatz. Neben Bühnenbild, einer umfassenden Ton- und Lichttechnik sind es über 170 aufwendige, von Hand gefertigte Kostüme, die bewegt werden müssen. "Da war selbst Peter platt, als wir mit einem 40-Tonner gefüllt mit Kostümen bis unter die Decke vor die Emslandhalle rollten", lacht Sandra Jürgens ein wenig stolz über den staunenden Blick von Peter Maffay zu Beginn der Proben in Lingen. "So weit hat es der kleine Drache gebracht", denkt die Schneidermeisterin an die ersten Kostümentwürfe zurück.

Mit einer Idee im Gepäck klopft Peter Maffay im Jahr 1993 an die Tür des Münchener Studios Marabout. Tabaluga war reif für die Bühne. Gemeinsam mit Konzertveranstalter Fritz Rau plant er ein Rock-Musical um das gerade mal 600 Jahre alte Drachenkind.

Peter Maffay: "Ich kann mich noch gut an die allerersten Proben mit den Kostümen in Weinheim vor über dreißig Jahren erinnern. Fritz Rau, der bekannte, inzwischen leider verstorbene Konzertveranstalter, und ich saßen im Zuschauerraum. Tabaluga und die Bienen betreten die Bühne. Fritz hatte glänzende Augen. Ich glaube, ich auch ... Sandra Jürgens und Monika Heuberger vom Studio Marabout lieben Kostüme und sie lieben Tabaluga." Seither vertrauen Peter Maffay und Rufus Beck auf die unschlagbaren Erfahrungen der kreativen Schneidermeisterinnen.