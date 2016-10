Mysteriöser Tod eines Obermeisters in Köln

Foto: sasinparaksa/Fotolia

Ausgerechnet auf der einstigen Richtstätte von Melaten, des berühmten Kölner Friedhofs, findet der Obermeister der Tischler-Innung Josef Lamprecht den Tod. Was Kommissar Markus Rost entsetzt: Der Mörder hat ihn brutal enthauptet. Der Kommissar stellt schnell fest, dass der Tote wenig Rücksicht auf andere genommen hat, weder im Geschäft, in seiner Karriere innerhalb der Handwerksorganisation noch im Privatleben. War es nur ein Racheakt oder eine symbolische Hinrichtung, die andere warnen sollte? Schließlich steckte Lamprecht tief im Korruptionssumpf um lukrative Auftragsvergaben der Stadt. Doch auch einen privaten Hintergrund kann Rost nicht ausschließen. Lamprecht hatte eine Geliebte und, was seine Frau nicht wusste, ein uneheliches Kind.

Während Rost dem Täter keinen Schritt näher kommt, richtet dieser ein zweites hochrangiges Mitglied der Tischler-Innung hin. In mühsamer Kleinarbeit muss sich Rost in die Strukturen der Handwerksorganisation einarbeiten. Als er die Lösung mit den Händen greifen kann, scheint es schon zu spät: Der Täter hat bereits sein drittes Opfer entführt …

Mit "Tod eines Obermeisters" setzt die Verlagsanstalt Handwerk ihre erfolgreiche "Geschenkbuchserie" fort. Die thematische Klammer der Buchreihe ist das Handwerk: zum Beispiel das Handwerk in der Oper, in der Literatur oder die Geschichte des Handwerks in den neuen Bundesländern pünktlich zum 25. Jahrestag der Wende. Das Geschenkbuch 2016 unternimmt einen Ausflug in die Belletristik: Autor Stefan Buhren hat einen aufregenden Krimi geschrieben, in der die Handwerksorganisation eine wichtige Rolle spielt. Nahezu spielerisch schafft er es, die komplexen Strukturen zu erklären und dabei die Geschichte bis zum spannenden Finale voranzutreiben.

Das Geschenkbuch "Tod eines Obermeisters" ist ab sofort erhältlich!

Foto: sasinparaksa/Fotolia

Stefan Buhren

Tod eines Obermeisters

Verlagsanstalt Handwerk GmbH

254 Seiten, 19,80 Euro zzgl. Versandkosten



Bestellen Sie das Buch direkt im VH-Buchshop oder bei Nicole Mechtenberg, Telefon: 0211/3 90 98-75 oder per E-Mail unter: mechtenberg@verlagsanstalt-handwerk.de