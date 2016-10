Verlosung: Ich war noch niemals in New York

Udo Jürgens hinterlässt über 1.000 Lieder, über 50 Alben und ein Musical. "Ich war noch niemals in New York" gastiert in Essen. Gewinnen Sie jetzt Eintrittskarten oder buchen Sie ein interessantes Leser-Paket.

Foto: semmel concerts

Seine Melodien sind Kult und einzigartig. Seit der Uraufführung 2007 haben mehr als vier Millionen Menschen mit Begeisterung das Musical "Ich war noch niemals in New York" verfolgt. Das Erfolgsgeheimnis: 20 der größten Hits des verstorbenen Sängers erklingen in einer Komödie mit Tiefgang. Schauplatz der Handlung ist ein Kreuzfahrtschiff auf dem Weg nach New York. Erzählt wird die Geschichte von drei Generationen auf dem Weg, ihre Träume zu verwirklichen. "Das Musical erzählt aber nicht die Geschichte meines Lebens", so Jürgens damals bei der Premiere des Stücks, "sondern eine Geschichte mitten aus dem Leben, die irgendwie jedem und überall passieren könnte."

Udo Jürgens selbst war damals eine der treibenden Kräfte ein deutsches Musical auf die Bühne zu bringen. Es ist sein Musical. "Nach so vielen Jahren als Komponist, Musiker und Sänger mit zahllosen eigenen Konzertauftritten wurde mit "Ich war noch niemals in New York" ein Traum wahr", so der Musiker bei der Uraufführung in Hamburg. "Das Musical ist eine wunderbare Kunstform. Das Publikum sehnt sich nach solch verständlichen, emotionalen Geschichten! Nach Melodien, die man mitfühlen und miterleben kann." Udo Jürgens hat sein Musical all die Jahre treu begleitet, in Deutschland, ganz Europa. Sogar bis nach Tokio. An jeden Spielort reiste er, um die Darsteller, Musiker und all jene kennen zu lernen, die seinen Traum allabendlich auf die Bühne brachten.

Die verschiedenen Stimmen und Charaktere, die seinen Liedern immer wieder neue Tiefe und Ausdruckskraft gaben, begeisterten ihn besonders. Bei jeder Premiere war er mit voller Unterstützung und Leidenschaft dabei. Viele Darsteller motivierte er persönlich, in persönlichen Gesprächen und Telefonaten. Auf so manchen Anrufbeantwortern hat er aufmunternde Sätze und tiefe Eindrücke hinterlassen. Udo Jürgens: "Für mich ist es immer hochgradig spannend, mich selbst von meinen Liedern zu lösen und sie im Dienste eines Theaterstückes zu sehen. Sie in verschiedensten Besetzungen zu hören, von Männern, von Frauen und vom kompletten Ensemble: Das macht mir persönlich großen Spaß."

Kommen Sie also mit an Bord und lauschen Sie in einem maritimen Flair und dem Glamour des Broadways unvergesslichen und unverwechselbaren Songs wie "Siebzehn Jahr, blondes Haar", "Griechischer Wein", "Mit 66 Jahren" und "Ich war noch niemals in New York". Nehmen Sie Platz auf dem Sonnendeck und ­genießen Sie ein Musical mitten aus dem Leben. Vielleicht die schönste Erinnerung an ein Genie. (Colosseum Essen, Laufzeit: 4. November bis 11. Dezember).



Fotos: Foto: evenpress/stage

Verlosung

Das Deutsche Handwerksblatt und Semmel Concerts Entertainment GmbH verlosen für den 19. November Eintrittskarten für fast drei Stunden pure Gänsehaut und großartige Unterhaltung. Die Vorstellung im Colosseum beginnt um 19.30 Uhr. Senden Sie bis zum 3.11. unter dem Stichwort "New York" eine Mail an verlosung@handwerksblatt.de. Gewinnen können nur Handwerksbetriebe und Mitarbeiter von Handwerksorganisationen mit Nennung einer Adresse und Telefonnummer.

LESERVERANSTALTUNG:

Termin: 10.12.2016 um 19:30 Uhr, Samstag-Abend

Preis in der PK1: € 88,90 anstelle 118,90

Preis in der PK2: € 77,40 anstelle 107,40

Preis in der PK3: € 65,90 anstelle 95,90

Tickets sind buchbar unter dem Stichwort "Handwerksblatt" unter der Tickethotline: 0211 27 4000

Zudem kann unser Hotelpartner, das ATLANTIC Congress Hotel Essen folgendes Angebot bieten:

ATLANTIC Congress Hotel Essen

Norbertstraße 2a

45131 Essen

atlantic-essen

Sonderpreis, Stichwort "Handwerksblatt"

-EZ zu € 89,- inkl. Frühstück

-DZ zu € 99,- inkl. Frühstück (also € 49,50 p.P.)

Buchbar Tel.: 0201 – 94628 – 812

Normalpreis tagesaktuelle am 10.12. derzeit: € 131,00 im DZ