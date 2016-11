Verlosung: Tabaluga mit Peter Maffay

Foto: Ralph Larmann

Die neue Geschichte rund um den kleinen Feuerspucker dreht sich um ein ganz wichtiges Themen: "Freundschaft" – "Was bedeutet Freundschaft? Wie lebt man sie, wie fühlt man sie? All das wollen wir gemeinsam mit Tabaluga herausfinden", beschreibt Peter Maffay die neue Produktion. "Es lebe die Freundschaft!" ist ein aufrüttelndes Rockmärchen mit brandneuen Songs und mit neu interpretierten Tabaluga-Klassikern für Kinder und für alle, die es geblieben sind.

Die Handlung: Tabaluga erwischt es eiskalt. "Wer sich mir entgegenstellt, wird kaltgemacht", überfällt Arktos (Heinz Hoenig) Grünland mit einem gewaltigen Schneesturm. Dabei begräbt der Schneemann den tapfer kämpfenden Tabaluga unter einer Schneelawine. Doch nach einer dreistündigen, kunterbunten Bühnenshow mit bezaubernden Tanzeinlagen, hinreißenden Kostümen, rockigen Songs und sanften Balladen geht auch dem frostigen Arktos ein Licht auf: Ohne Freundschaft geht es nicht!

Peter Maffay und sein Team haben mit "Es lebe die Freundschaft!" eine Rockgeschichte über Werte entwickelt, die sie selbst seit über 15 Jahren in der "Peter Maffay Stiftung" leben. Peter Maffay: "Wir sprechen hier Klartext. Deshalb ist die neue Tabaluga-Geschichte für mich persönlich die wichtigste, die wir je gemacht haben.

Damit die Geschichte bühnenreif werden konnte, versammelte der Rocksänger rund 200 helfende Hände um sich. Darunter Sandra Jürgens. Die Kostümschneiderin aus München hat mit Monika Heuberger vom Studio Marabout in vielen Stunden die über 170 Kostüme genäht. Mehr über Sandra Jürgens und die Enstehung der bezaubernden Kostüme für die neue Geschichte des kleinen Drachens finden Sie hier.

Verlosung

