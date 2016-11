Thomas Anders bittet zu Tisch

Foto: Stephan Pick

Von St. Petersburg bis Los Angeles. Weltweit gibt Thomas Anders jährlich mehr als 100 Konzerte. Für sein "Celebrate Life"-Schlosskonzert 2017 am 28. und 29. Januar wählte der bekannte Sänger nun einen kleinen, sehr privaten Rahmen. Im romantischen Ambiente des historischen Wasserschlosses "Hotel SportSchloss Velen" im Münsterland lädt der renommierte Musiker und Sänger zu einem ganz persönlichen Programm aus Lieblingssongs, herausragenden Popklassikern und seinen größten Hits ein.

Begleitet wird Thomas Anders an beiden Abenden nur von einem Pianisten. "Wir verzichten bewusst auf technischen Schnickschnack und präsentieren eine Art gehobenes Wohnzimmerkonzert. Ich singe Lieder vom Leben und den Höhen und Tiefen, die es mit sich bringt", so der Künstler. "Dazwischen lese ich kurze Geschichten, so dass das Publikum einen kleinen Einblick in mein Leben bekommt, so wie ich es betrachte und wie ich damit umgehe", beschreibt er das exklusive Programm, das er für die Schlosskonzerte entwickelt hat.

"Celebrate Life – Feiere das Leben" ist ein Fest für alle Sinne. So werden die Gäste in den Pausen mit einem 4-Gänge-Gourmet-Menü verwöhnt, das ganz im Sinne des Mottos von der Schlossküche serviert wird. "Ich freue mich darauf, an diesem schönen Ort mit tollen Menschen einen besonderen Abend zu verbringen, an dem wir das Leben mit allen Sinnen feiern", freut sich Thomas Anders auf die Veranstaltungen. "Ich mag die energiegeladene Atmosphäre in den großen Hallen, wenn der Boden bebt, aber auch das Gegenteil: eine ruhigere Stimmung und die fast private Nähe zum Publikum."

Fotos: Stephan Pick/Viola Schuetz

Die Tickets für die Veranstaltung "Music & Dinner" mit Thomas Anders sind pro Abend auf 120 Plätze limitiert und kosten 95 Euro pro Person. Für Gäste des Events bietet das Hotel SportSchloss Velen Übernachtungsarrangements zu besonderen Konditionen. Ticket und Informationen unter allendorfundriehl-live