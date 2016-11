VIP-Tickets für Robbie Williams gewinnen

Gute Nachricht für alle Robbie-Williams-Fans. Der britische Star wird im Rahmen seiner Deutschlandtournee am 28. Juni 2017 in der ESPRIT arena in Düsseldorf auftreten.



"Let Me Entertain You". Den großen Erfolg dieses Songs aus dem Jahr 1997 möchte Robbie Williams mit seiner "The Heavy Entertainment Show" jetzt selbst noch einmal toppen. Im Rahmen seiner Deutschlandtournee stellt der international bekannte Sänger dem Düsseldorfer Publikum das gleichnamige neue Album vor. Vom ehemaligen Take-That-Mitglied hat es Robbie Williams zu einem der berühmtesten Popstars des 21. Jahrhundert geschafft. Mehr als siebzig Millionen verkaufter Alben hat er bis heute verkauft. In den Top 100 der meistverkauften Alben der britischen Musikgeschichte stammen sechs von ihm. Vierzehn seiner Songs erreichten Platz eins der UK-Single Charts.

"Das sind fantastische Neuigkeiten für uns und das Düsseldorfer Publikum", so Manfred Kirchenstein von Düsseldorf Congress Sport & Event nach Bekanntwerden des Düsseldorfer Termins. "Der Musiker, Entertainer und Superstar Robbie Williams bleibt dieser Stadt und seinen Fans treu. Wir freuen uns, dass er sich nach dem ISS DOME 2014 jetzt für die ESPRIT arena entschieden hat. Das wird garantiert ein toller Abend."

Sein neues Album "Heavy Entertainment Show" ist seit dem 4. November auf dem deutschen Markt. Neue Songs wie "Party Like A Russian" wird der Künstler zum Besten geben, wie auch die Balladen "David’s Song" oder "Love My Life". Wer sich beim Konzert nichts mehr wünscht, als einen funky lasziven Hüftschwung des Briten, der wird sicherlich bei "Sensitive" und "Pretty Woman" auf seine Kosten kommen. Ein starkes, neues Album, Hits wie "Angels" oder "Feel" lassen schon jetzt erahnen: Fans dürfen sich auf eine "Heavy Entertainment Show" freuen.

Für einen ganz besonderen Abend oder als Weihnachtsgeschenk bietet die ESPRIT arena im Rahmen des Rock’n’Goal Angebots ein besonderes Arrangement:



Logen-Ost Arrangement

VIP-Eintrittskarte für das Konzert

Nutzung Ihrer möblierten Loge vor und nach dem Konzert

Welcome-Drink

Sekt, Wein, frischgezapftes Bier und alkoholfreie Getränke im Ausschank

exklusives Catering inklusive 3-Gang-Buffet

Die vollständigen Unterlagen für jeden Gast werden vorab zugesendet:

offizielles Programmheft (pro zwei Tickets ein Programmheft)

exklusives Parken im ESPRIT arena Parkhaus

Betreuung durch freundliche Hostessen und aufmerksames Servicepersonal

Preis pro Person zzgl. 19 % MwSt. und Versand: 395 Euro

Tickets im Vorverkauf ab 64 Euro zzgl. Gebühren bei tickets und eventim.