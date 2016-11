In Graz sind Gaumenfreuden garantiert

Ein Blick hinter die Kulissen der "Langen Tafel" in der Landeshauptstadt der Steiermark. Am Dienstag um 9.00 Uhr beginnt der Vorverkauf für das Festmahl im August 2017. Zur Fotogalerie !

Einzigartig: 750 Gourmets trafen sich am 20. August zur siebten "Langen Tafel" auf dem Hauptplatz im historischen Stadtkern von Graz. (Foto: Jürgen Ulbrich)

Die festlich gedeckten Tische in der Schmiedegasse und zwischen Rathaus und Erzherzog-Johann-Brunnen vor dem Panorama von Schlossberg mit Uhrturm bieten ein prächtiges Bild. Die silbernen Kerzenleuchter, Teller, Gläser und Besteck glänzen im Licht, liebevoll arrangierte Blumendeko vervollständigt den einzigartigen Anblick.

Noch ist kein Platz besetzt, doch in wenigen Minuten werden 750 Gäste nach dem Auftakt-Empfang mit Speis und Trank im nahen Renaissance-Arkadenhof des Landhaushofes musikalisch begleitet zu ihren Plätzen strömen. Dann kann das fünfgängige Gourmetmahl beginnen.

"Das hat Ausmaße angenommen, die ich mir nie habe vorstellen können", sagt Waltraud Hutter. Sie ist die gute Seele und Organisatorin der "Langen Tafel", das Gourmet-Event des Jahres in der größten Bauerngemeinde der Steiermark, das am 19. August 2017 bereits zum achten Mal stattfinden wird.

Menüfolge der Langen Tafel 2016

Genusshauptstadt-Weckerl mit hochgleinzer Süßrahmbutter

Steirischer Wald- und Wiesenspaziergang in zwei Gängen mit Pilzen, Kräutern und gebeiztem Wild. Dazu Chardonnay Gola 2015 vom Weingut Wolmuth

Konfierter Bio-Seesaibling mit fruchtigen Paradeisern (Tomaten) und Kernöl-Basilikum. Dazu Sauvignon Blanc – Alegria vom Weingut Georgiberg

Vulkanlandschwein, knusprig und rosa mit Kräutern, Liebstöckl und Knödeln. Dazu Traminer Grassnitzberg 2015 vom Weingut Primus oder Eruption rot 2013 vom Weingut Frauwallner

Süße steirische Versuchung mit cremigen Topfen (Quark), eiskaltem Karamell, Walnuss und Melone. Dazu TBA Sauvignon Blanc Zieregg vom Weingut Tement.

Schokoladenespresso "Choko Shot 100" von Josef Zotter

Das Wetter muss mitspielen

Mittlerweile kommen 48 Prozent der Teilnehmer am "Langen Tisch" aus dem Ausland, die Karten sind innerhalb von kürzester Zeit vergriffen und werden gern als Geschenk gekauft, so etwa zu Geburtstagen oder Hochzeiten. "Zur Premiere 2010 waren es nur 500 Gäste", erinnert sich Hutter, "und noch kurz vor dem Empfang begann ein Nieselregen, so dass wir alles mit Plastikplanen abdecken mussten. Aber dann hat das Wetter doch noch mitgespielt."

Schlemmen im UNESCO-Weltkulturerbe

Wie bisher jedes Jahr, denn noch nie ist die "Lange Tafel" sprichwörtlich ins Wasser gefallen, nie musste sie abgesagt werden. Was bei dem Aufwand, der getrieben wird, einer Katastrophe gleichkäme. Denn bereits eine Woche nach Ende der letzten Tafel wird der benötigte Raum in der Grazer Altstadt, die von der UNESCO 1999 zum Weltkulturerbe erhoben wurde, für das kommende Jahr reserviert.

"Mitte April beginnen wir mit der Menüfestlegung, danach schreiben wir die steirischen Bauern mit der Bitte um passende Weinvorschläge an", erklärt Hutter. "Ende April und Anfang Mai sind dann rund 50 Weine zu verkosten und zu bestellen und werden nach Eintreffen noch einmal blind verkostet." Welcher Weinliebhaber wäre da nicht gern dabei?

Eine ungewöhnliche Idee

Die Idee zu der Langen Tafel entsprang aber nicht einer ausgiebigen Wein-Degustation, sondern entstand auf Anregung von Dieter Hardt Stremayr, Geschäftsführer von Graz Tourismus. Der fragte Hutter 2009, wie man Genuss in Graz optisch umsetzen könne? Die quirlige Fachfrau, die Touristen auch auf den bekannten "Kulinarischen Rundgängen" durch Österreichs Genusshauptstadt und Europas Kulturhauptstadt von 2005 führt, kam auf die Idee, die regionalen steirischen Produkte von den Partnerbetrieben an der Mur veredeln zu lassen und diese bei einem Festessen zu präsentieren.