NRW-Handwerk steigert seinen Umsatz

Alle sieben Gewerbegruppen des Handwerks erzielten einen höheren Umsatz (Foto: 123rf)

Im zweiten Quartal des Jahres 2016 war der Umsatz der Handwerksunternehmen in Nordrhein-Westfalen um 5,9 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Beschäftigtenzahl lag dabei in etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals des Vorjahres (minus 0,1 Prozent).

Für alle sieben Gewerbegruppen des Handwerks ermittelten die Statistiker höhere Umsätze als im zweiten Quartal 2015. Die höchste Steigerungsrate erzielten die Unternehmen des Kraftfahrzeuggewerbes (plus 8,8 Prozent) – der niedrigste Zuwachs war im Lebensmittelgewerbe (plus 1,0 Prozent) zu verzeichnen. Die Zahl der Beschäftigten verringerte sich in vier von sieben Gewerbegruppen. Den stärksten Rückgang der Beschäftigtenzahl ermittelten die Statistiker mit 1,6 Prozent für das Lebensmittelgewerbe.

*) vorläufige Ergebnisse; Quelle: IT.NRW

