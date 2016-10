Handwerk sagt Ja zu Ceta

DAs Bundesverfassungsgericht segnete Ceta vorerst ab (Foto: 123rf)

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Eilanträge abgelehnt, die eine Zustimmung Deutschlands zu Ceta verhindern sollten. Damit kann das Abkommen wie geplant am 27. Oktober auf dem EU-Kanada-Gipfel in Brüssel unterzeichnet werden. Dazu erklärt Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH):

"Das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada sichert beiderseits des Atlantiks beträchtliche Wachstums- und Wohlstandsgewinne, auch für das deutsche Handwerk. Es ist daher gut, dass das Bundesverfassungsgericht grünes Licht dafür gegeben hat, dass wichtige Elemente der Ceta-Vereinbarung nach der Vertragsunterzeichnung am 27. Oktober und der anschließenden Zustimmung durch das EU-Parlament in Deutschland zunächst vorläufig in Kraft gesetzt werden können. Die umfassende Inkraftsetzung von Ceta steht in Deutschland unter Parlamentsvorbehalt."

Einseitiges Kündigungsrecht für Deutschland?

Das Bundesverfassungsgericht lehnte die Eilanträge der Linken und mehrerer Bürgerinitiativen auf einen Stopp der Zustimmung ab. Es stellte aber Bedingungen: Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass bestimmte Bedingungen eingehalten werden. So muss sichergestellt sein, dass Deutschland das Abkommen trotz des vorläufigen Inkrafttretens wieder kündigen kann. Die Bundesrepublik soll deshalb bei der Unterzeichnung verbindlich erklären, dass Deutschland von einem einseitigen Kündigungsrecht ausgeht.

Außredem darf Deutschland nur den Teilen des Ceta-Vertrags zustimmen, die eindeutig in der Kompetenz der Europäischen Union liegen. Das Gericht forderte zudem, dass in dem künftigen Leitgremium für das Abkommen, dem sogenannten Gemischten Ausschuss, eine demokratische Rückwirkung zu den nationalen Parlamenten hergestellt wird. Vorgesehen ist, dass Ceta nach der Unterzeichnung in Teilen vorläufig in Kraft treten kann, noch ehe der Bundestag und die Parlamente der anderen EU-Staaten zugestimmt haben.

Das Bundesverfassungsgericht wird noch in einem späteren Hauptsacheverfahren prüfen, ob Ceta womöglich gegen das Grundgesetz und Völkerrecht verstößt..

