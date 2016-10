NRW-CDU beschließt Handwerksprogramm

Die CDU-Fraktion macht Vorschläge für sechs Themengebiete (Foto: 123rf)

So langsam wirft die Landtagswahl, die im Mai des nächsten Jahres stattfinden wird, ihre Schatten voraus und die CDU-Landtagsfraktion bringt sich in Sachen Handwerkspolitik schon mal in Position. Dazu hat sie ein 13-seitiges Programm beschlossen. Darin enthalten sind Maßnahmen, die die Fraktion in der kommenden Legislaturperiode umsetzen will – am liebsten als führende Regierungspartei, versteht sich. "Ein starkes Nordrhein-Westfalen gibt es nur mit einem starken Handwerk", betont der Fraktionsvorsitzende Armin Laschet. Das Handwerk und der gesamte Mittelstand müsse von überflüssiger Bürokratie entlastet werden. "Durch den Ausbau der Infrastruktur und durch mittelstandsfreundliche Verwaltung können wir für attraktive Standortbedingungen sorgen."

Nordrhein-Westfalen brauche eine konsequente Politik für Handwerk und Mittelstand, die Rahmenbedingungen für einen fairen Leistungswettbewerb setzt und den Weg für selbstverantwortliches Unternehmertum, Beschäftigung und Ausbildung frei macht, heißt es in der Einleitung des Papiers. Jahrzehntelang habe die Landespolitik es versäumt, mit den richtigen ordnungspolitischen Maßnahmen Wachstumsimpulse zu setzen und dabei die mittelständische Unternehmerschaft vernachlässigt. All dies habe zu Wachstumsrückstand, De-Industrialisierung, Arbeitslosigkeit, fehlender Innovationskraft und einem schwachen Bildungssystem geführt.

Wirschaftspolitik und Innovation

Die CDU-Fraktion gliedert ihre Vorschläge in sechs Themengebiete und beginnt mit wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für das Handwerk. Hier will sich die Fraktion für eine verlässliche und berechenbare Handwerksförderung (besonders für Existenzgründer und Innovationen) einsetzen. Sie will sich für die Vermeidung der kalten Progression einsetzen und die Steuerbelastung (Grunderwerbsteuer, kommunale Steuern und Hebesätze) zurückführen sowie die Mittelstandsfinanzierung sichern. Die Verkehrsinfrastruktur soll saniert und die Bürokratiebelastung für mittelständische Betriebe reduziert werden, sodass bürokratische Hemmnisse nicht mehr zu Wettbewerbsnachteilen führen (die Fraktion nennt als Beispiel die geplante Hygieneampel und eine mögliche blaue Plakette für Fahrzeuge). Die Energiepolitik will die Fraktion ordnungspolitisch ausrichten und bei der Energieversorgung "auf eine marktwirtschaftliche Ordnung mit fairen Wettbewerbsbedingungen" setzen.

Im Bereich Innovation unterstreicht die Fraktion die Rolle des Handwerks: "Das Handwerk spielt eine wichtige Rolle als Transmissionsriemen, der Innovationen in den Markt und zum Kunden bringt. Es spielt aber auch eine wichtige Rolle als realistischer Ideengeber, damit Forschung und Entwicklung marktfähige Innovationen hervorbringen", heißt es im Programm. Die Ideen der Politiker drehen sich hier um eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur, verlässliche Beratungsstrukturen zum Technologietransfer im Handwerk und eine bessere Kooperation von Universitäten und Fachhochschulen mit dem Handwerk. Damit wollen sie auch die Grundlage für akademische Qualifikationsbausteine in der Meisterfortbildung und Weiterbildung schaffen, um duale und triale Bildungsangebote zu etablieren.

Bekenntnis zum Meisterbrief

"Wir sind (...) der Überzeugung, dass die berufliche Bildung eine attraktive Alternative und Ergänzung zur akademischen Bildung ist." Im Kapitel zur Berufsbildung bekennt sich die CDU-Fraktion zum Meisterbrief und der Qualifikationskultur im Handwerk. Die Rahmenbedingungen für berufliche Bildung sollen sich verbessern. Deswegen will die Fraktion in allen Schulformen ein Fach, in dem Ökonomie und Wissen über Berufsbilder vermittelt werden. Zusätzlich soll eine "ergebnisoffene" Berufsorientierung erfolgen – sie kann sich außerdem vorstellen, ein Berufsabitur einzuführen. Ein weiterer Punkt ist die Kofinanzierung des Landes für die Bildungsstätten des Handwerks: "Hier würden wir ähnlich wie im Hochschulbereich klare Vereinbarungen mit den Bildungsstätten schließen." Damit will die Fraktion leistungsstarke Kompetenzzentren ermöglichen und stärken.

Das Thema Fachkräftesicherung spielt ebenfalls eine Rolle im Programm. Neben der verstärkten Ansprache verschiedener Zielgruppen (Frauen, Migranten, Abiturienten) drehen sich die Vorschläge der CDU-Fraktion um betriebliches Gesundheitsmanagement und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die berufliche Integration von Flüchtlingen ist das fünfte Themengebiet im Programm. Hier geht es um Rechtssicherheit für alle Beteiligten und ein Zuwanderungsrecht, das Zuwanderung nach ökonomischen und arbeitsmarktpolitischen Kriterien steuern kann. Im letzten Abschnitt geht es um Handwerksrecht und -organisation. Die Fraktion will die Selbstverwaltungskultur ausbauen und dafür sorgen, dass europarechtliche Entwicklungen nicht zu einer Schwächung der Qualifikationskultur im Handwerk führen.

Das sagt das Handwerk



"Die CDU-Fraktion hat als erste Fraktion ein eigenes Positionspapier zur Handwerkspolitik vorgelegt", so Andreas Ehlert, Präsident des Nordrhein-Westfälischen Handwerkstags. "Das Papier ist ein starker Aufschlag für die Handwerkspolitik. Es macht deutlich, dass Handwerkspolitik keine Klientelpolitik ist. Im Gegenteil: Maßnahmen, die das Handwerk stärken, wirken sich gleichermaßen positiv auf Wirtschaft, Bildungslandschaft und den sozialen Aufstieg aus. Es gibt viel zu tun in Nordrhein-Westfalen. In keinem anderen Bundesland stehen Handwerker mehr im Stau als bei uns. Das Land vernachlässigt das duale Ausbildungssystem gegenüber den Hochschulen. Das Schrumpfen der Industrie an Rhein und Ruhr macht auch dem in Nordrhein-Westfalen traditionell industrienahen Handwerk zu schaffen. Nur mit einer Willkommenskultur für Unternehmen und Mittelstand werden wir eine Trendumkehr schaffen. Nur so wird Nordrhein-Westfalen wieder zu einem Musterland der sozialen Marktwirtschaft werden können."

Text: Lars Otten; Foto: 123rf