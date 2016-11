Tischler NRW: Quatmann neuer Hauptgeschäftsführer

Johann Quatmann (Foto: Tischler NRW)

84 Delegierte wählten bei der Mitgliederversammlung des Fachverbandes Tischler NRW Dr. Johann Quatmann einstimmig zum neuen Hauptgeschäftsführer. Der 42-jährige Jurist und Tischlermeister tritt ab 1. Januar 2017 die Nachfolge von Dieter Roxlau an. Nach 35 Jahren in Diensten des Fachverbandes – davon 24 als Hauptgeschäftsführer – verabschiedet sich der 67-Jährige in den Ruhestand.

Quatmann stieß als designierter Nachfolger bereits im Februar 2016 zum Verband. Er ist gelernter Tischlermeister und Jurist. Im Jahr 2002 nahm der gebürtige Oldenburger ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Münster auf. Der Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kriminalwissenschaftlichen Institut und dem Referendariat folgte die Stelle als Abteilungsleiter für die Innungsverwaltung bei der Kreishandwerkerschaft in Münster. 2013 folgte der Wechsel in die Rechtsabteilung der Handwerkskammer Münster.

Foto: Tischler NRW