Baugewerbe rechnet mit steigenden Umsätzen

Die Deutschen setzen weiter auf Betongold und nutzen die Niedrigzinsphase zum Bauen und Renovieren. "Wir rechnen mit einem Umsatzwachstum von 5,5 Prozent auf 106,5 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016. In 2017 kann mit einem weiteren Wachstum von drei Prozent gerechnet werden", so der Präsident des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbes, Hans-Hartwig Loewenstein.

Preise: Ein Wermutstropfen gebe es für die Bauunternehmen dennoch: "Wie in den letzten Jahren auch legen die Preise für Bauleistungen weiter nur moderat um zwei Prozent zu." Trotz guter Konjunktur verbessere sich gleichzeitig die Ertragslage der Unternehmen.

Beschäftigte: Die Zahl der Beschäftigten liegt in diesem Jahr laut ZDB im Durchschnitt bei 775.000. Aufgrund des Wettbewerbs um Fachkräfte erwartet die Branche allerdings nur einen geringen Zuwachs in 2017 von plus einem Prozent.



Wohnungsbau: Der Wohnungsbau brummt. Mit gut 24,5 Milliarden Euro lag das Umsatzwachstum im August 2016 bei plus neun Prozent. "Die Auftragsbücher sind nach wie vor gut gefüllt", so Loewenstein. Für das Jahr 2016 ist insgesamt mit einem Umsatzwachstum von rund acht Prozent zu rechnen. Der Verband geht weiterhin von rund 290.000 neuen Wohnungen aus. Das sei angesichts des Ausgangsniveaus von 248.000 Wohnungen in 2015, was deutlich niedriger als erwartet war, sehr ambitioniert. Von Januar bis August 2016 wurden fast 240.000 Wohnungen (in Wohngebäuden) genehmigt. Zum gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur 192.000, am Tiefpunkt der Baufertigstellungen in 2009 nur knapp 111.000 Wohnungen, also nicht einmal die Hälfte des heutigen Niveaus. Im Mehrfamilienhausbau wurden bis zum August Baugenehmigungen für fast 110.000 Wohnungen, im Ein- und Zweifamilienhausbau für ca. 80.000 Wohnungen erteilt. Hinzu kommen laut ZDB-Angaben noch 32.000 Baugenehmigungen für Umbaumaßnahmen, also Wohnungen in Bestandsbauten.



Wirtschaftsbau: Auch die Nachfrage im Wirtschaftsbau zeigt sich laut ZDB entgegen der Erwartungen stabil. Im Hochbau würden die Auftragseingänge monatlich konstant mit plus 20 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen. Die Auslastung der Industriekapazitäten liege nun schon seit drei Jahren bei 85 Prozent auf hohem Niveau. Robus zeige sich insbesondere die Nachfrage bei Fabrikgebäuden. Etwas weniger - aber ebenfalls jeweils mit deutlichem Plus gegenüber dem Vorjahr - würden Baugenehmigungen für Handels- und Bürogebäude beantragt.



Tiefbau: Im Tiefbau liegen die Aufträge demnach stabil bei etwa sieben Prozent. Das sei auch auf steigende Investitionen der Deutschen Bahn zurückzuführen. Im Bundeshaushalt würden für 2016 etwa 400 Millionen Euro mehr im Bereich Schiene bereitstehen als 2015.

Öffentlicher Bau: Eine deutlich höhere Investitionsbereitschaft als im Vorjahr zeige die öffentliche Hand. Der Auftragseingang würde mit 17,4 Milliarden Euro um 2,7 Milliarden Euro höher als per August 2015 (plus 18 prozent) liegen. Dabei steche das Bestellvolumen im Tiefbau mit einem anhaltend hohen Plus von über 20 Prozent heraus. "Derartig gefüllte Auftragsbücher gab es die letzten 16 Jahre nicht. Die um zirka eine Milliarde höheren Investitionsmittel für die Straße zeigen Wirkung. Die Budgets erreichen damit das nicht nur von uns seit vielen Jahren geforderte Niveau," so ZDB-Präsident Loewenstein.



Hochbau: Im Hochbau hätten Länder und Kommunen im ersten Halbjahr 2016 mehr in Kitas, Schulen und die Unterbringung von Flüchtlingen investiert. Der Auftragseingang liegt um zehn Prozent über dem Vorjahresniveau. Auf Grund der guten Auftragslage sowie deutlich erhöhter Investitionen von Bund, Ländern und Kommunen erwartet der ZDB ein weiteres Umsatzwachstum in 2017 um 3,5 Prozent.

Quelle: ZDB