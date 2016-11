Auszeichnung für Ministerin Johanna Wanka

Dr. Axel Fuhrmann, Haupgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf, Ministerin Johanna Wanka und Kammerpräsident Andreas Ehlert (v. l.) (Foto: Ingo Lammert)

Für ihre herausragenden Verdienste um die berufliche Bildung erhielt Johanna Wanka den Georg-Schulhoff-Preis des Vereins zur Förderung der Beruflichen Bildung – Stiftung Georg Schulhoff Preis. Der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, Andreas Ehlert, lobte die Bundesbildungsministerin (CDU) in seiner Laudatio beim Herbstempfang der Kammer für die Verbesserungen der Bedingungen beim Meister-BAföG, die sie vorgenommen hat, und für ihren Einsatz für eine verbesserte Finanzierung und Modernisierung von Berufsbildungsstätten. Sie sei die erste Spitzenpolitikerin, die sich anlässlich eines Berichts der OECD "glasklar und eindrucksvoll zur Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung" bekenne.

Wanka habe die große Bedeutung der Bildungsstätten für die künftigen Herausforderungen des Handwerks längst realisiert und deshalb seit ihrem Amtsantritt die Investitionsförderung der Bildungsstätten in den letzten drei Jahren um 40 auf 62 Millionen Euro angehoben. "Das ist ein bedeutsamer Schritt in die richtige Richtung, den wir im Handwerk sehr wohl erkannt haben", so Ehlert. "Den aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung begegnen Sie gerade erst mit einem neu aufgelegten Sonderprogramm zur Förderung der Digitalisierung. Ihr Ministerium will im nächsten Jahr zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um die Berufsbildungsstätten in die Lage zu versetzen, ihre Ausbildungsmöglichkeiten den neuesten technologischen Anforderungen anzupassen."

Übergang von der Schule in den Beruf funktioniert

Das berufliche Ausbildungssystem habe einen erheblichen Anteil daran, dass ein großer Teil der Gesellschaft aus Menschen besteht, die qualifiziert sind und deswegen keine Zukunftsängste vor sich schnell ändernden Märkten haben müssen. Auch bei der Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive komme der beruflichen Bildung eine entscheidende Rolle zu. Die Ministerin dankte dem Handwerk für seine Bereitschaft, Flüchtlinge auszubilden. Dies habe kein anderer Wirtschaftszweig in dieser Weise hinbekommen.

Dass ein Land wie Deutschland mit einem Prozent der Weltbevölkerung die viertstärkste Industrienation der Welt ist, liege entscheidend auch an der Fachkräftesituation mit akademisch und beruflich ausgebildeten Menschen. Sie habe sich lange bei der OECD für das deutsche Ausbildungssystem eingesetzt. "Jetzt gibt es eine Wertschätzung in der OECD für die duale Ausbildung." Die OECD erkenne nun an, dass der Übergang von der Schule in den Beruf in keinem Land so gut funktioniert wie in Deutschland. "Dafür fangen sie seit einem Jahr wieder an über Bildungsaufsteiger und Bildungsabsteiger zu diskutieren – eine völlig unsinnige Charakterisierung." Das müsse argumentativ bekämpft werden.

Flächendeckende Potenzialanalyse

Ein großes Problem in Deutschland seien die unbesetzten Lehrstellen. "Wir müssen dort gegenhalten und müssen gerade für die Ausbildung im Handwerk und die duale Ausbildung werben", betonte Wanka. Es gehe dabei nicht nur um den volkswirtschaftlichen Aspekt, sondern auch um das Lebensglück des Einzelnen. Um junge Menschen besser zu informieren, sei frühzeitige individuelle und präventive Beratung wichtig. Hierbei soll die Potenzialanalyse zur Berufsorientierung von jungen Menschen helfen. Wanka sei stolz darauf, dass sie gemeinsam mit Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) in dieser Legislaturperiode 1,3 Milliarden Euro eingesetzt hat für flächendeckende Potenzialanalyse, mit der nun über 500.000 junge Menschen erreicht würden.

"Wenn die duale Ausbildung in Deutschland hervorragend und ein Modell, das weltweit nachgeragt wird, ist, dann hatten wir trotzdem über viele Jahre, finde ich, im deutschen Bildungssystem einen Mangel. Das war die mangelnde Durchlässigkeit." So hänge zu viel vom Anfang des Bildungsweges ab. Deswegen habe sie immer dafür gekämpft, dass nicht nur das Abitur in eine Hochschulzugangsberechtigung mündet, sondern ein Studium auch mit einer beruflichen Qualifikation begonnen werden kann. Das sei nun in allen Bundesländern möglich. "Das ist glaube ich der richtige Weg. Und wir müssen uns dafür engagieren, dass das stärker auch genutzt wird."

Digitalpakt geplant

Ein schwieriges Thema sei, die Digitalisierung in den Mittelstand und die kleinen Unternehmen zu bringen. Um dafür bereits in der Ausbildung den Grundstein zu legen, sollen die überbetrieblichen Ausbildungsstätten Geld erhalten für Digitalisierung, Soft- und Hardware und methodische Kompetenz. Zu diesem Zweck will Wanka mit den Landesministern einen Digitalpakt mit einem Fördervolumen von fünf Milliarden Euro schließen.

Text: Lars Otten; Foto: Ingo Lammert