Beste Stimmung im NRW-Handwerk

Mit 91 Prozent steht der Geschäftsklimaindex auf dem höchsten Wert seit Beginn der Konjunkturumfrage

Eine ausgezeichnete Stimmung im NRW-Handwerk hat das aktuell erschienene Konjunkturbarometer des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT) feststellen können. Die weiterhin gute Konjunkturlage habe einen Großteil der Handwerksbetriebe mitgezogen und so den Geschäftsklimaindex mit 91 Prozent auf den höchsten Wert seit Beginn der Konjunkturumfrage steigern können.

Auch wenn nicht jeder Betrieb in gleicher Weise davon profitieren werde, so das Konjunkturbarometer, erreiche diese Entwicklung alle Regionen, Branchen und Betriebsgrößen in NRW. Besonders erfreulich schätzt die Umfrage die deutlichen Signale für Beschäftigungsaufbau ein. Obwohl alle Branchen um Nachwuchs und Fachkräfte zu kämpfen hätten, habe das Handwerk zusätzliche Stellen besetzen können. Sowohl das gestiegene Erwerbspersonenpotential durch die Zuwanderung aus EU-Staaten als auch die positiven Wirkungen der Imagekampagne könnten dafür relevante Faktoren sein, so das Konjunkturbarometer.

Die aktuelle Ausgabe des WHKT-Konjunkturbarometers mit dem Titel "Ausgezeichnete Stimmung im NRWHandwerk – Gute Konjunktur bringt Umsatzzuwächse und Beschäftigungsaufbau" kann kostenlos beim WHKT angefordert oder aber als PDF-Datei heruntergeladen werden unter: whkt.de/konjunkturbarometer. Ansprechpartnerin: Martina Groß, Tel.: 0211/3007-714, Fax: 0211/3007-900, E-Mail: martina.gross@whkt.de.

Foto: 123rf