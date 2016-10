EU-Kommission überarbeitet den Europass

Der Europass besteht aus einer Reihe von Dokumenten, mit dem Bewerber ihre Qualifikationen in ganz Europa leichter ausweisen und präsentieren können (Foto: 123rf)

Der neue Europass-Rahmen enthält ein verbessertes Instrument zur Erstellung von Lebensläufen und Kompetenzprofilen, Informationen über Lernangebote in ganz Europa, Informationen und Unterstützung für die Anerkennung von Qualifikationen und Informationen darüber, welche Kompetenzen wo am meisten auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind. Um den Informationsaustausch weiter zu erleichtern und den Endnutzern einen besser integrierten Service zu bieten, wird der neue Europass-Rahmen auch mit anderen EU-Instrumenten und Diensten in den Bereichen Beschäftigung und (Berufs-)Bildung verknüpft, zum Beispiel mit dem EURES-Jobportal zur beruflichen Mobilität.

Der Europass besteht aus einer Reihe von Dokumenten, mit dem Bewerber ihre Qualifikationen in ganz Europa leichter ausweisen und präsentieren können. Er beschreibt das persönliche Profil seines Inhabers. Alle Europass-Dokumente und weitere Nachweise können in einem elektronischen Ordner, dem "Skills-Pass", gesammelt werden. Der Europass ermöglicht so eine transparente Darstellung aller erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen, die für das Ausüben eines Berufs wichtig sind. Das gilt auch für die sozialen Kompetenzen. Das Ziel des Europass Rahmenkonzept ist es, die grenzüberschreitende Mobilität zu Lern- und Arbeitszwecken zu vereinfachen.

Kernstück des Europass ist eine Reihe von Dokumentvorlagen:

Der Europass-Lebenslauf ermöglicht es allen Bürgern, ihre Qualifikationen, Berufserfahrungen, Fähigkeiten und Kompetenzen darzustellen.

Das Europass-Sprachenportfolio (ESP) dient zur Veranschaulichung von Sprachkenntnissen.

Die Europass-Zeugniserläuterung (ECS) wird von den für die berufliche Aus- und Weiterbildung zuständigen Behörden ausgestellt. Als Anlage zum Berufsabschlusszeugnis erleichtert sie dessen Verständnis mittels ergänzender Informationen; dies nützt insbesondere Arbeitgebern und Einrichtungen außerhalb des Landes, in dem das Zeugnis ausgestellt wurde.

Der Europass-Diplomzusatz (EDS) wird von den Hochschuleinrichtungen ausgestellt und dem Abschlusszeugnis beigefügt, um dessen Verständnis zu erleichtern; dies ist vor allem für Akteure außerhalb des Landes, in dem der Hochschulabschluss erworben wurde, von Interesse.

Im Europass-Mobilitätsnachweis (EMD) können in anderen europäischen Ländern absolvierte organisierte Lernphasen oder Ausbildungszeiten dokumentiert werden. Das Dokument wird von der entsendenden und der aufnehmenden Organisation ausgefüllt.

Foto: 123rf