"Die Asche ist nicht teilbar"

Im Interview spricht der neue Generalsekretär des Bundesverbands der Bestatter über alte und neue Strukturen und den Beruf im Allgemeinen. (Foto: Ingo Lammert)

DHB: Herr Neuser, warum sollten junge Menschen im Jahr 2016 Bestatter werden?

Neuser: Ich denke, dass der Bestatterberuf sich in der letzten Zeit sehr gewandelt hat und in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Es ist ein sehr vielfältiger Beruf mit sozialen, handwerklichen und Dienstleistungs-Komponenten. Durch diese Vielfalt ist er für junge Menschen interessant, vor allem, wenn sie eine soziale Ader haben.

DHB: Was macht den Beruf so besonders?

Neuser: Der Beruf ist sehr abwechslungsreich, man hat viel mit Menschen zu tun, muss aber auch viel organisieren und kann sich handwerklich einbringen. Das Gesamt­paket macht den Bestatter zu einem so besonderen Beruf.

DHB: Sie folgen Dr. Lichtner im Amt des Generalsekretärs des Bundesverbands Deutscher Bestatter nach. Wird es unter Ihrer Leitung strukturelle Veränderungen geben?

Neuser: Wir sind im Handwerk ein noch relativ junges Gewerk, gerade was die Ausbildung und den Meisterbereich angeht. Wir sind aber auf einem sehr guten Weg und wollen das künftig weiter fortführen und ausbauen.

DHB: Besteht Ihrer Meinung nach die Notwendigkeit, den Ausbildungsberuf attraktiver zu gestalten?

Neuser: Man muss sich natürlich den Gegebenheiten anpassen, und das machen wir auch. Beispielsweise was den Bereich

E-Learning angeht sind wir dabei, neue Module zu implementieren. Das betrifft auch die überbetriebliche Lehrlingsausbildung, die wir für unsere Azubis so komfortabel wie möglich gestalten wollen. Wir haben seit zehn Jahren in Münnerstadt in ­Bayern ein eigenes und sehr gut ausgestattetes Bundesausbildungszentrum. Da können wir das vermitteln, was in der Berufsschule nicht vermittelt werden kann, gerade was die praktischen Tätigkeiten betrifft. Das immer weiter zu optimieren ist auch eine dauerhafte Aufgabe.

DHB: Wie hat sich das Bestatterhandwerk in den vergangenen Jahren verändert?

Neuser: Unsere Gesellschaft hat sich verändert, und auch die Anforderungen an den Bestatter ändern sich beständig. Früher war es ein Beruf, der etwa von Tischlern mitgemacht werden konnte, heute ist aber die Spezialisierung da, so dass sich die Bestatter als reine Bestatter auf ihr Gewerk fokussieren können.

DHB: Wie wird man heutzutage bevorzugt bestattet?

Neuser: In den letzten Jahren hat sich ein leichter Trend hin zur Feuerbestattung entwickelt. Im bundesweiten Durchschnitt liegen wir bei etwa 60 Prozent Feuerbestattungen. Dieser Wert schwankt natürlich je nach Region, abhängig davon, ob die Leute auf dem Land oder in der Stadt sterben und wie sehr die Verstorbenen beispielsweise vom Glauben geprägt sind. Das hat übrigens nichts mit Kostengründen zu tun, denn die Feuerbestattung ist nicht kostengünstiger als die Erdbestattung. Es hängt vielmehr mit der Grabpflege zusammen, bei der sich viele Menschen nicht sicher sind, ob die auf Dauer gewährleistet werden kann.

DHB: In Trier hat ein Mann in seiner Todes­anzeige mit seiner Verwandtschaft öffentlich abgerechnet. Was halten Sie davon?

Neuser: Persönlich halte ich diese Form der „Abrechnung“ für eher ungünstig, da gibt es bestimmt bessere Formen, so etwas zu regeln. Es ist aber natürlich jeder in seiner Meinungsäußerung frei. Die Entscheidung dazu ist ja zu Lebzeiten gefallen.

DHB: In diesem Zusammenhang: Wie wichtig ist die Beratung vor dem Todesfall?

Neuser: Die Beratung, vor allem im Rahmen einer Bestattungsvorsorge, ist auch eine der wichtigsten Aufgaben des Bestatters – da lassen sich alle Fragen klären und auch eine finanzielle Absicherung für den Todesfall treffen.

DHB: In Deutschland kann man nur zwischen Erd- und Feuerbestattung wählen. Sind Sie für eine Lockerung der Regelung zur Bestattung?

Neuser: Ein klares Nein. Die Bestattungsgesetze sind ja eindeutig. Die Asche eines Verstorbenen ist nicht teilbar, sie ist im Ganzen beizusetzen, das hat der Bundesgerichtshof 2015 in einem Urteil eindeutig entschieden. Außerdem gäbe es so keinen öffentlichen Ort mehr, der für jedermann zugänglich ist, um dem Toten zu ­gedenken.

DHB: Wie möchten Sie selbst einmal bestattet werden?

Neuser: Ganz klassisch – eine Erdbestattung auf dem Friedhof.

DHB: Hand aufs Herz – kommt noch was, nach der Bestattung?

Neuser: Ich bin katholisch und aus ­meinem Glauben heraus kann ich sagen, dass da natürlich noch etwas danach kommt. Aber das ist selbstverständlich keine Voraus­setzung, um den Bestatter­beruf zu erlernen.

Das Interview führte Wolfgang ­Weitzdörfer; Foto: Ingo Lammert