Mougnon und Krüer machen den Lauf

Immer mehr Handwerkerinnen und Handwerker haben Spaß daran, ihre Berufung zu zeigen und im Namen des Handwerks läuferische Höchstleistungen zu erbringen. (Foto: Go4it-foto Sportfotografie)

Damit hat Christophe Mougnon nicht gerechnet. Einen richtigen Durchhänger habe er zwischenzeitlich gehabt und es fast nicht geschafft. Aber dann ist der Elektroinstallateur von der Firma Rainer Volz Elektro in Ober-Hilbersheim doch als erster der Handwerker-Wertung beim Volksbank Münster Marathon durchs Ziel gelaufen. Seine Zeit für die 42,195 Kilometer: drei Stunden, zehn Minuten und 42 Sekunden. Der Lauf durch die schöne Stadt und Landschaft habe ihm sehr gut gefallen. „Das kann ich nur weiterempfehlen“, so der 47-Jährige, der in der Woche bis zu 140 Kilometer läuft.

"Die Stimmung war super"

Markus Steffen freut sich über den zweiten Platz. Nach drei Stunden, 14 Minuten und 14 Sekunden erreichte der gelernte Elektroinstallateur, der als Projektleiter bei der Dalheim Elektrotechnik in Bersenbrück arbeitet, das Ziel. Seit zehn Jahren läuft der 40-Jährige Marathon, besonders gerne in Münster. "Die Organisation ist perfekt", schwärmt er.



Den dritten Platz der Handwerker-Wertung erreichte kurz nach ihm Sebastian Paetzke vom Steinmetz- und Restaurierungsunternehmen Paetzel in Hörstel mit 3 Stunden, 14 Minuten und 57 Sekunden). Der passionierte Läufer trainiert sechs Tage die Woche, läuft zwischen zehn und 30 Kilometern.

Cornelia Krüer läuft persönliche Bestzeit

"Es macht Spaß, in Münster zu laufen. Die Stimmung war super", so der 33-Jährige, der im selben Laufverein trainiert wie Cornelia Krüer. Sie war unter den Läuferinnen mit drei Stunden, 14 Minuten und 49 Sekunden die Schnellste. "Sebastian war so nett, mich mitzuziehen", sagt Krüer. Die Leichtathletin, die Sportwissenschaften studiert hat, führt jetzt mit ihrem Mann zusammen das Bauunternehmen Krübau in Ibbenbühren mit 14 Mitarbeitern. In Münster ist sie ihre persönliche Bestzeit gelaufen, in der Gesamtwertung erreicht sie damit Platz 117 – von insgesamt etwa 8.500 Teilnehmern.

Den zweiten Platz nach Handwerker-Wertung erlief sich Anja Heidenbluth, Bürokauffrau im SHK-Unternehmen Rainer Hagemann in Kassel. Sie war eigens aus Hessen angereist. Münster sei ihr bislang schönster Marathon gewesen, sagt sie. "Die Stimmung, das Wetter – alles war wunderbar." Auch ihre Zeit: drei Stunden, 41 Minuten und 7 Sekunden.



Den dritten Platz belegt Verena Köllges, Inhaberin von The Fudge Company in Ratingen. Sie schaffte die Strecke in drei Stunden, 49 Minuten und 38 Sekunden.

59 Handwerker in der Königsdisziplin – elf mehr als 2015

Mit 59 Laufbegeisterten sind elf mehr als im letzten Jahr für das Handwerk an den Start gegangen, darunter sieben Frauen. Von der Handwerkskammer Münster wurden die Marathon-Begeisterten mit T-Shirts der Imagekampagne und weiteren Lauf-Accessoires ausgestattet. In diesem Jahr hat die Kammer zum dritten Mal die Handwerker-Marathon-Wertung ausgerichtet.



Beim Marathon – der Königsdisziplin des Laufsports – können die Handwerkerinnen und Handwerker die Ausdauer, Umsicht und Kraft unter Beweis stellen, die sie auch für ihren anspruchsvollen Beruf brauchen. So viel Dynamik und Energie soll auch positiv auf potenziellen handwerklichen Nachwuchs ausstrahlen.

29 Handwerker-Staffeln gingen an den Start

Bei den gestandenen Handwerkern wirkt es bereits: mit 29 Handwerker-Staffeln haben sich mehr als doppelt so viele angemeldet als noch 2015. Und deren Ergebnisse können sich sehen lassen: Auf den ersten Platz kam Köster Team 1 mit einer Zeit von drei Stunden und 29 Minuten. Zweite Handwerker-Staffel wurde das Team Venschott (3:31:06); und die drittschnellste Staffel war das Köster Team 2 (3:40:38).



Die anderen Läufer inklusive Zeiten sowie weitere Informationen zum Marathon findet man unter volksbank-muenster-marathon.de

Fotos: Go4it-foto Sportfotografie